La Xiaomi TV F 65 è in offerta su Amazon con un prezzo davvero ottimo: si tratta di un vero affare per chi è alla ricerca di un modello di qualità

In sintesi

Offerta Amazon: la Xiaomi TV F 65 con pannello 4K da 65 pollici e sistema Fire TV è ora disponibile a 399 euro, nuovo minimo storico, con vendita e spedizione Amazon e consegna gratuita per un periodo limitato.

Caratteristiche principali: display 4K da 65", 2 GB di RAM, 32 GB di storage, supporto Alexa e AirPlay, modalità Game Boost fino a 120 Hz, ideale per film, streaming e gaming.

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV di grandi dimensioni è ora possibile puntare sulla nuova offerta in corso su Amazon e dedicata alla Xiaomi TV F 65. Si tratta di una Fire TV con pannello 4K da 65 pollici che ora viene proposta in sconto con un prezzo ridotto a 399 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita.

Si tratta di una soluzione eccellente per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV da 65 pollici. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per la Xiaomi TV F 65. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo.

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

La scheda tecnica della Xiaomi TV F 65

La Xiaomi TV F 65 è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una Smart TV di qualità ma con un prezzo accessibile. Il modello ha un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K e può contare su una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzionalità come la Fire TV.

Da segnalare anche la presenza di 2 GB di RAM e 32 GB di storage, per un funzionamento fluido. La piattaforma smart include la possibilità di sfruttare il controllo vocale con Alexa oltre alla compatibilità con AirPlay.

Da segnalare anche la modalità Game Boost, che ottimizza i parametri del televisore per massimizzare le prestazioni in gaming, con anche un refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Si tratta di un’ottima scelta per chi è alla ricerca di una Smart TV di qualità ma con un prezzo accessibile nonostante la presenza di un display di grandi dimensioni.

Xiaomi TV F 65: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Xiaomi TV F 65 con un prezzo ridotto a 399 euro e con la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. Il modello è venduto direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita offerta da Amazon (e la possibilità di sfruttare il reso gratuito per i primi 14 giorni). Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il modello al carrello.

