Xiaomi cambia strategia: i nuovi top di gamma si ispireranno agli iPhone 17 di Apple
Xiaomi sta per lanciare nuovi top di gamma ispirati agli iPhone 17: la serie non si chiamerà Xiaomi 16 ma Xiaomi 17 e avrà anche una variante Pro Max
In sintesi
- Xiaomi 17 Series: la nuova gamma di top di gamma sostituirà gli Xiaomi 15 e sarà composta da tre modelli — Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max — tutti con Snapdragon 8 Elite Gen 5; i due Pro avranno ricarica rapida, wireless e comparto fotografico più avanzato.
- Strategia in stile Apple: oltre agli smartphone, Xiaomi prepara anche il debutto di nuovi prodotti premium come il tablet Xiaomi Pad Mini (8,8 pollici, Dimensity 9400+), in linea con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel segmento alto di mercato.
Xiaomi sarà tra i primi produttori a lanciare nuovi smartphone dotati del SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, il nuovo chip top di gamma appena ufficializzato da Qualcomm (ma per tutti i dettagli sulla scheda tecnica bisognerà attendere l’evento di lancio in programma a fine settembre).
L’azienda, tramite un post su Weibo del suo presidente, Lu Weibing, ha ufficializzato una nuova strategia con cui Xiaomi intende seguire le orme di Apple. La nuova serie di top di gamma in arrivo non si chiamerà Xiaomi 16 ma Xiaomi 17 e tra i componenti ci sarà anche una variante Pro Max.
Non è la prima volta che Xiaomi trae ispirazione da Apple per i suoi prodotti. In questo caso, però, l’azienda, come confermato dal suo presidente, ha chiaramente espresso la volontà di seguire l’esempio della casa di Cupertino, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel segmento premium.
Xiaomi segue l’esempio di Apple
Nel corso delle prossime settimane, Xiaomi presenterà tre nuovi smartphone top di gamma. La nuova famiglia si chiamerà Xiaomi 17 e andrà a sostituire gli attuali Xiaomi 15 (disponibili in Italia con lo Xiaomi 15 e lo Xiaomi 15 Ultra).
La gamma sarà composta, almeno inizialmente, da tre varianti:
- il compatto Xiaomi 17
- il compatto con funzionalità avanzate (soprattutto lato fotocamere) Xiaomi 17 Pro
- il top di gamma con display più grande e funzionalità avanzate Xiaomi 17 Pro Max
Come sottolineato in precedenza, per tutti e tre gli smartphone ci sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Da valutare, invece, il resto della scheda tecnica. Le indiscrezioni confermano la presenza di una batteria da 7.000 mAh mentre il Pro Max potrà arrivare a 7.500 mAh.
I due modelli Pro, inoltre, dovrebbero avere una ricarica più veloce, il supporto alla ricarica wireless e anche un comparto fotografico più avanzato rispetto al modello “base”, seguendo l’esempio di quanto fa Apple con i suoi smartphone. All’appello, per il momento, manca solo una variante Air che segua l’esempio di iPhone Air.
Altre novità in arrivo
La nuova strategia di Xiaomi non si limiterà ai nuovi Xiaomi 17. In rampa di lancio, infatti, ci sono altri prodotti che potrebbero avvicinare l’azienda cinese ad Apple, almeno per quanto riguarda la composizione della gamma. Nelle prossime settimane, ad esempio, ci potrebbe essere il debutto del nuovo Xiaomi Pad Mini, un tablet di fascia alta (con SoC MediaTek Dimensity 9400+) e display compatto (da 8,8 pollici di diagonale), futuro rivale di iPad Mini. Si tratterà di un rebrand di un tablet Redmi destinato solo alla Cina. Il progetto potrebbe arrivare anche in Europa.