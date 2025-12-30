Xiaomi T12, il robot aspirapolvere crolla di prezzo: costa pochissimo

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum T12 è in offerta su Amazon con uno sconto del 41% e lo paghi pochissimo. Puoi anche lavare il pavimento.

Amazon ci sorprende ogni giorno con offerte speciali che è difficile farsi sfuggire. Come nel caso dello Xiaomi Robot Vacuum T12 che da oggi troviamo sul sito di e-commerce in promo con un super sconto del 41% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 100 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Un ottimo robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento e che aspira tutto lo sporco che incontra lungo il suo passaggio. I sensori LDS mappano accuratamente tutta l’abitazione e ti permettono di programmare la pulizia in base alle tue necessità. Ad esempio, puoi decidere in quali stanze dare la priorità e in quali non far entrare il robot. Intelligente, facile da utilizzare e da oggi a un prezzo mai visto prima: non perdere questa occasione.

Xiaomi Robot Vacuum T12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi. Da oggi trovi questo elettrodomestico 2 in 1 in promo a un prezzo di soli 99,90 euro, con un risparmio netto di 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del robot aspirapolvere è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa super occasione, è uno dei più richiesti su Amazon.

Xiaomi Robot Vacuum T12: caratteristiche tecniche

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo robot aspirapolvere, lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è il modello che fa per te. Il prezzo non ti deve trarre in inganno: anche se costa poco, le prestazioni sono ottime e assicura una pulizia approfondita dell’abitazione anche grazie al sistema di navigazione laser ad alta precisione.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi è dotato di una buona potenza di aspirazione che rimuove efficacemente polvere, peli di animali e detriti da ogni tipo di superficie, mentre la sua natura 2-in-1 gli permette di aspirare e lavare contemporaneamente grazie a un serbatoio dell’acqua intelligente con tre impostazioni di flusso regolabili, che assicurano un’umidità costante del panno senza rischiare di danneggiare i pavimenti più delicati. Grazie al sensore LDS (Laser Distance Sensor), che effettua una scansione a 360 gradi dell’ambiente circostante per mappare accuratamente l’abitazione in tempo reale, garantisce una pianificazione dei percorsi ottimizzata anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per garantire una pulizia accurata e profonda, lo Xiaomi T12 adotta percorsi di pulizia a "S" e a "Y", emulando il movimento del lavaggio manuale per eliminare anche le macchie più ostinate. La sicurezza del dispositivo è garantita da una serie di sensori integrati che permettono di rilevare ostacoli complessi, evitare cadute dalle scale e muoversi agilmente lungo le pareti e intorno ai mobili. Attraverso l’app Xiaomi Home, hai il pieno controllo del robot: puoi gestire mappe multiple, impostare zone vietate, programmare orari di pulizia specifici e monitorare lo stato dei componenti in tempo reale. Il design compatto e l’autonomia generosa, uniti alla funzione di ritorno automatico alla base di ricarica, rendono lo Xiaomi Robot Vacuum T12 un alleato affidabile per la pulizia quotidiana della tua abitazione.

