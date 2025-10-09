Xiaomi, il robot economico a prezzo stracciato: costa pochissimo

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum T12 è in offerta con uno sconto del 41% e costa pochissimo. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Le offerte strepitose non mancano mai su Amazon, ma bisogna essere veloci nell’approfittarne subito nella speranza che non terminino. Ed è quello che accade oggi con lo Xiaomi Robot Vacuum T12, robot aspirapolvere economico del colosso cinese disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 41% e lo paghi pochissimo, meno di 100 euro. Le condizioni d’acquisto prevedono anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero facendo diventare questo elettrodomestico per la pulizia un vero best-buy.

Lo Xiaomi T12 è la soluzione perfetta per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un robot aspirapolvere affidabile. Assicura una buona potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio d’acqua integrato. Una soluzione 2 in 1 che ti semplifica la pulizia quotidiana. Mappa efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Non perdere questa occasione: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Offerta shock per il robot aspirapolvere Xiaomi T12. Da oggi è disponibile a un prezzo di 99,90 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 70 euro, una cifra tutt'altro che da sottovalutare per un elettrodomestico con un prezzo di listino contenuto.

La disponibilità del robot è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Non perdere questa ottima occasione.

Robot aspirapolvere Xiaomi T12: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è la soluzione intelligente per la pulizia quotidiana della casa, che combina le funzioni di aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo compatto e smart.

Il cuore dello Xiaomi T12 è il sistema di navigazione Laser LDS, che permette al robot di eseguire una scansione completa a 360∘ dell’ambiente domestico. Questa tecnologia garantisce una mappatura rapida e precisa della casa, permettendo al robot di pianificare percorsi di pulizia ottimali, come i percorsi a zig-zag per l’aspirazione e a Y per il lavaggio, riducendo al minimo gli urti e coprendo ogni area senza perdersi.

Sotto il profilo della potenza, lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è dotato di una ventola di aspirazione da 3.500 Pa, sufficiente per rimuovere efficacemente polvere, capelli e sporco da diverse superfici, con la possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di aspirazione: Silenziosa, Standard, Forte e Turbo.

Una delle sue funzionalità più comode è il serbatoio 2-in-1, che unisce contenitore della polvere e serbatoio dell’acqua, permettendo di aspirare e lavare contemporaneamente. Il serbatoio dell’acqua è intelligente e controlla il rilascio di liquido in modo uniforme, evitando di allagare i pavimenti e garantendo un’umidità costante, con tre impostazioni di dosaggio adatte a diversi tipi di pavimento.

Il controllo avviene tramite l’app dello smartphone che permette di visualizzare e nominare le stanze sulla mappa, impostare aree vietate o programmare i cicli di pulizia, il tutto comodamente dallo smartphone. Il robot inoltre è dotato un’autonomia fino a 130 minuti, sufficiente per pulire ambienti di medie e grandi dimensioni.

