Xiaomi, smart TV top a prezzo mini: offerta del giorno

Capace di regalare un'esperienza visiva di altissimo livello, è ideale per stanze di piccole e medie dimensioni. Oggi la trovi a un prezzo mai così basso.

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Una seconda TV per la cucina, la camera o lo studio non deve per forza essere un ripiego: la Xiaomi TV F Pro da 32 pollici monta un pannello QLED con tecnologia Quantum Dot, di solito riservato a modelli più costosi, e il sistema Fire TV con controllo vocale Alexa. Il risultato è uno schermo compatto con colori vivaci, pronto a lanciare Netflix, Prime Video o Disney+ appena lo accendi.

Comprandola oggi su Amazon, poi, è più conveniente che mai. Non solo potrai approfittare di uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, ma potrai scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

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Xiaomi, smart TV a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Con la promo che trovi oggi su Amazon, l’apparecchio del produttore cinese è più conveniente che mai. Lo Xiaomi Smart TV F Pro da 32 pollici è scontato del 27% e lo paghi 129,99 euro anziché 179,99 euro come da listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso zero vero. In questo modo, lo Xiaomi Smart TV F Pro da 32 pollici costa 26 euro al mese per 5 mesi.

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Xiaomi TV F Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello QLED montato dallo Xiaomi Smart TV F Pro copre circa il 90% dello spazio colore DCI-P3, lo stesso standard usato nel cinema, con 16,7 milioni di colori e supporto HDR10 e HLG. La risoluzione è HD (1.366 x 768), una scelta sensata su 32 pollici se la guardi da una distanza ravvicinata, come accade in cucina o in camera. La tecnologia di regolazione della luminosità riduce lo sfarfallio e la luce blu, per affaticare meno gli occhi nelle serate lunghe.

A tenere insieme l’esperienza smart c’è Fire TV, con le principali app di streaming già a portata di telecomando e la ricerca vocale tramite Alexa. Il telecomando Bluetooth con microfono integrato ti permette di cambiare programma, aprire un’app o chiedere un titolo semplicemente parlando. Con Apple AirPlay e Miracast puoi anche mandare sullo schermo foto e video dal telefono senza fili.

Sul fronte audio, i due altoparlanti da 10 W sono abbinati a Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X, per un suono più pieno di quanto ti aspetteresti da un televisore compatto. È un vantaggio concreto per i film della sera e per le serie in camera, quando non vuoi accendere una soundbar.

La connettività comprende 2 porte HDMI, 1 USB, Ethernet, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0, più un triplo sintonizzatore DVB-T2, DVB-C e DVB-S2 per ricevere digitale terrestre, cavo e satellite. Il design con cornice ultrasottile e telaio in metallo dà un tocco curato, mentre 3,1 kg senza base e l’attacco VESA 100 x 200 ti permettono di appenderla a muro o di tenerla su un mobile.

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