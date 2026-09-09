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Xiaomi Smart Band 11 Active arriva in Italia a 29,99 euro con un design più simile a un piccolo orologio e peso contenuto a 18 grammi.

La batteria da 300 mAh promette fino a 21 giorni di autonomia, ma nell’uso normale scende a circa 8 giorni e si ricarica in meno di due ore.

Il bracciale offre monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO₂, sonno e stress, 50 modalità sportive, resistenza 5 ATM e compatibilità con Android e iPhone.

Xiaomi aggiorna la propria gamma di bracciali per il fitness con Smart Band 11 Active, disponibile in Italia a 29,99 euro. Il nuovo modello ha un aspetto più vicino a quello di un piccolo orologio e pesa 18 grammi senza cinturino. La sigla Active identifica la versione più economica, con caratteristiche diverse rispetto alla Smart Band 11 annunciata in Cina.

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Autonomia di Xiaomi Smart Band 11 Active: fino a 21 giorni

L’autonomia varia sensibilmente in base all’utilizzo: Xiaomi indica fino a 21 giorni con un impiego leggero, mentre in modalità normale si scende a 8 giorni. Chi usa regolarmente le funzioni di monitoraggio deve quindi tenere conto di questa differenza, senza aspettarsi necessariamente tre settimane lontano dal caricatore.

La batteria ha una capacità di 300 mAh. La ricarica avviene tramite un collegamento magnetico e si completa in meno di due ore.

Xiaomi Smart Band 11 Active: sport e monitoraggio quotidiano

Il sensore ottico PPG utilizza la luce per rilevare le variazioni del flusso sanguigno. Da queste letture il bracciale ricava i valori della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, indicata come SpO₂. Per raccogliere automaticamente i dati durante la giornata, occorre attivare le relative funzioni nell’app Mi Fitness.

Se indossato di notte, il bracciale permette anche di monitorare il sonno. Xiaomi ha inoltre aggiornato la funzione dedicata allo stress, che consente di seguirne l’andamento durante la giornata.

Per gli allenamenti sono disponibili 50 modalità sportive, tra cui la corsa. La resistenza all’acqua 5 ATM permette di indossare il bracciale in piscina, dove può registrare la durata delle sessioni di nuoto e le calorie consumate. Non va invece utilizzato sotto la doccia calda o in sauna.

Display da 1,47 pollici e nuovo design

Il display è un TFT a colori da 1,47 pollici, con risoluzione di 172 × 320 pixel. La frequenza di aggiornamento di 60 Hz rende più fluido lo scorrimento dei menu, mentre per personalizzare l’aspetto dello schermo sono disponibili oltre 100 quadranti.

A proteggerlo c’è un vetro rinforzato con curvatura 2.5D, inserito in una cassa dai bordi arrotondati. La cornice ha una finitura effetto metallo e il corpo del bracciale è spesso 10,2 millimetri.

Il cinturino è in TPU, con una trama a righe verticali. Si può regolare tra 135 e 215 millimetri e ha una chiusura antiscivolo, rivista per migliorare la tenuta durante gli allenamenti. Tra le colorazioni del bracciale c’è anche Gray, Black e Pomelo Pink, la variante rosa.

Xiaomi Smart Band 11 Active è compatibile con Android e iPhone?

Il collegamento allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.3 e l’app Mi Fitness. Il bracciale è compatibile con i telefoni dotati di Android 8.0 o successivo e con gli iPhone con iOS 14.0 o versioni successive. Xiaomi Smart Band 11 Active introduce HyperOS 4, il sistema operativo proprietario sviluppato da Xiaomi per unire smartphone, tablet, dispositivi per la casa intelligente (IoT) e automobili in un unico ecosistema.

Una volta associato al telefono, mostra gli avvisi di chiamata e le notifiche dei messaggi. Dal polso si può inoltre controllare la riproduzione musicale senza estrarre lo smartphone dalla tasca: una funzione utile anche durante gli allenamenti.

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