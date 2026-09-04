Xiaomi Smart Band 10, con l'offerta di oggi costa pochissimo

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La smart band di Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo sprofonda al minimo storico. La puoi anche pagare a rate a tasso zero. Leggerissima e con una batteria che dura fino a 21 giorni.

Xiaomi

L’occasione del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo wearable. Il protagonista dell’offerta di oggi è la Xiaomi Smart Band 10, ultima versione della smart band del colosso cinese che troviamo su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Non solo la paghi pochissimo, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una smart band che non ha nulla da invidiare a smartwatch più quotati e soprattutto più costosi. Dotata di un display AMOLED luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno, a partire dai passi effettuati, supporta più di 150 modalità di allenamento e sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute. Dimensioni super compatte e lo puoi indossare ventiquattro su ventiquattro senza troppi patemi. E la batteria ha una durata fino a 21 giorni. Una promo da cogliere al volo.

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Xiaomi Smart Band 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per lo Xiaomi Smart Band 10. L’activity tracker è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di soli 35,49 euro grazie allo sconto del 35%. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 11,83 euro al mese. Una spesa minima e accessibile a tutti.

La disponibilità dell’activity tracker è immediata e acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per la maggior parte dei wearable disponibili su Amazon, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Xiaomi Smart Band 10: le caratteristiche tecniche

L’activity tracker più amato dagli utenti e il più venduto su Amazon. La Xiaomi Smart Band 10 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento per chi è alla ricerca di un wearable che assicura le stesse funzioni di uno smartwatch, ma a un prezzo decisamente inferiore. Il fitness tracker monta un display AMOLED da 1,72 pollici con una luminosità di picco arriva a 1.500 nit, per una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz.

Sul fronte sportivo hai a disposizione ben 150 modalità sportive, inclusa una modalità nuoto avanzata con riconoscimento della bracciata tramite intelligenza artificiale e una precisione del 96% nel conteggio delle vasche, oltre alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Sul fronte della salute, il dispositivo offre il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e livello di stress, con avvisi automatici in caso di valori anomali, oltre al monitoraggio della salute femminile e a un piano personalizzato di miglioramento del sonno della durata di 21 giorni, sviluppato in collaborazione con enti internazionali del settore.

La batteria garantisce fino a 21 giorni di autonomia. La Xiaomi Smart Band 10 integra la funzione Xiaomi Smart Hub per controllare auricolari, smartphone e tablet compatibili direttamente dal polso, oltre a funzioni pratiche come bussola, trova il telefono, controllo musica, calendario e meteo. A questo prezzo è un vero affare.

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