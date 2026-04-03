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Xiaomi Smart Band 10, prezzo in picchiata: minimo storico

Lo smartwatch economico di Xiaomi è disponibile in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo. Pagamento in 3 rate a tasso zero.

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Xiaomi Smart Band 10 Xiaomi

Dall’uovo di Pasqua di Amazon esce fuori la Xiaomi Smart Band 10, lo smartwatch compatto del colosso cinese da sempre tra i prodotti più acquistati dagli utenti. La sorpresa è lo sconto del 26% disponibile oggi che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi pochissimo, solamente poco più di 35 euro su quello di listino. Una spesa accessibile a tutti , per un dispositivo completo e con tante funzioni avanzate. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero utilizzando la funzione Amazon presente nella pagina prodotto.

La Xiaomi Smart Band 10, nonostante le dimensioni compatte, è dotata di tutte le funzioni che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere. Oltre a un display che mostra tutte le informazioni più importanti, a partire dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati, tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 160 modalità di allenamento. Un wearable completo e da oggi a un prezzo stracciato. Clicca sul link e accedi direttamente alla pagina prodotto.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10

36,99 €49,99 € -13,00 € (26%)

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Xiaomi Smart Band 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non devi farti scappare. Da oggi trovi la Xiaomi Smart Band 10 in promo a un prezzo di 36,99 euro con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre. Un prezzo alla portata di tutti che diventa ancora più conveniente grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero da 12,33 euro al mese.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare a fondo tutte le funzioni innovative della smart band.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10

36,99 €49,99 € -13,00 € (26%)

Xiaomi Smart Band 10: le caratteristiche tecniche

La Xiaomi Smart Band 10 è l’ultima versione del fortunato wearable prodotto dal colosso cinese. Diventato in questi anni uno degli smartwatch più venduti in Italia, assicura funzionalità avanzate e permette di tenere sotto controllo i principali paramenti vitali. Ma non solo: è l’orologio perfetto anche per gli amanti dello sport. Una delle caratteristiche principali è il nuovo display AMOLED da 1,74" e una luminosità di picco di 1200 nit che garantisce una fluidità eccezionale e una visibilità perfetta anche sotto il sole cocente.

La Xiaomi Smart Band 10 introduce il nuovo sensore a 12 canali, capace di rilevare con una precisione chirurgica la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti del fitness, sono disponibili oltre 160 modalità sportive, supportate ora da un sistema di posizionamento GNSS a cinque satelliti, che permette di tracciare percorsi di corsa o ciclismo con estrema accuratezza senza dover portare con sé lo smartphone.

L’autonomia rimane uno dei pilastri fondamentali: il wearable garantisce fino a 21 giorni di utilizzo, riducendo al minimo la necessità di ricarica. Il dispositivo è inoltre impermeabile fino a 50 metri, rendendolo perfetto per il nuoto e le attività acquatiche. Con l’integrazione di nuove funzioni smart, come il monitoraggio avanzato del sonno con rilevamento della respirazione e i suggerimenti per la gestione dello stress, lo Xiaomi Smart Band 10 si conferma il compagno perfetto per la vita di tutti i giorni. A questo prezzo diventa un vero best-buy.

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10

36,99 €49,99 € -13,00 € (26%)

Scopri altre 5 offerte speciali per gli smartwatch lowcost disponibili da oggi su Amazon

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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