Xiaomi Smart Band 10 in offerta su Amazon: costa pochissimo

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La Xiaomi Smart Band 10 è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e la paghi pochissimo. Più di 150 modalità di allenamento e la batteria dura 21 giorni.

Xiaomi

L’affare del giorno per tutti coloro che sono alla ricerca di un compagno da avere al polso per monitorare i parametri vitali e la forma fisica. Parliamo della Xiaomi Smart Band 10 che troviamo su Amazon con uno sconto del 35% al prezzo più basso di sempre. Il prezzo è veramente mini e hai anche la possibilità di pagarla in 3 rate a tasso zero, facendola diventare immediatamente un best-buy. Per uno dei prodotti più amati di Xiaomi si tratta di un’occasione irripetibile e che può terminare da un momento all’altro. Nonostante le dimensioni compatte, la Xiaomi Smart Band 10 offre le stesse funzionalità di uno smartwatch, a partire da un monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno) e al supporto di più di 150 modalità sportive. La batteria è da record e assicura un’autonomia fino a 21 giorni.

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Xiaomi Smart Band 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

La più venduta su Amazon nella sua categoria. La Xiaomi Smart Band 10 è uno dei prodotti top del giorno grazie all’offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo a soli 35,49 euro con uno sconto del 35% su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del wearable è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzionalità della smart band, ma difficilmente resterai deluso.

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Xiaomi Smart Band 10: le caratteristiche tecniche

Anche con la decima versione, la Xiaomi Smart Band si attesta come il punto di riferimento per l’intero settore. Non a caso è la più venduta su Amazon in queste ultime settimane, grazie a un prezzo aggressivo e alle tante ottime funzioni. Una smart band con le stesse caratteristiche di uno smartwatch, ma a un prezzo decisamente inferiore.

La Xiaomi Smart Band 10 è equipaggiata con un ampio display AMOLED da 1,72" che mostra tutte le informazioni più importanti, a partire dall’orario e dai passi effettuati. È visibile anche sotto la luce del sole grazie alla luminosità elevata Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch face disponibili.

Il wearable di Xiaomi è il compagno ideale per tenere sotto controllo forma fisica e parametri vitali. Per gli sportivi, l’orologio mette a disposizione un sensore di movimento a 9 assi supportato da algoritmi avanzati e oltre 150 modalità sportive. Gli amanti del nuoto possono contare su una modalità migliorata con monitoraggio della frequenza cardiaca subacquea in tempo reale e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Sul fronte del benessere, assicura un monitoraggio costante della frequenza cardiaca, dello stress, della salute femminile e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Anche il riposo è gestito in modo smart grazie a informazioni avanzate sul sonno, report sulle tendenze e piani di miglioramento personalizzati.

Sul fronte energetico dell’autonomia il dispositivo garantisce una batteria a lunga durata che offre fino a 21 giorni di carica, permettendo di tracciare le proprie giornate senza il pensiero fisso di ricaricare.

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