Xiaomi, sconto esagerato per il robot aspirapolvere: prezzo crollato

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L’unico rischio serio che potrai correre sarà quello di dimenticare di averlo. Grazie alla sua base all-in-one, infatti, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum X20+ è completamente autonomo, tanto nella pulizia dei pavimenti e delle altre superfici di casa quanto nella "cura personale". Il robot smart del produttore cinese svuoterà autonomente sia il serbatoio della polvere sia quello dell’acqua sporca e potrà essere utilizzato continuativamente per 75 giorni prima che sia richiesto il tuo intervento. Insomma, te la potrai cavare con 6 o 7 svuotamenti l’anno e avere pavimenti puliti e splendenti tutti i giorni. Oggi, poi, lo trovi a un prezzo eccezionalmente basso grazie allo sconto top di Amazon: la promo ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

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Sconto esagerato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi: offerta e prezzo finale

Un prezzo così basso sul robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese non si era mai visto. Lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ è disponibile con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi lo paghi 269,65 euro anziché 399,99 euro, con un risparmio superiore ai 130 euro rispetto al listino.

Xiaomi Robot Vacuum X20+

Xiaomi Robot Vacuum X20+ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ si contraddistingue come una soluzione completa per la pulizia automatizzata dei pavimenti di casa, combinando un’aspirazione potente da 6000 Pa con un sistema di lavaggio avanzato. Questo dispositivo non si limita a rimuovere la polvere superficiale, ma affronta lo sporco ostinato grazie a due moci rotanti che esercitano una pressione costante sul pavimento, simulando l’azione di uno straccio manuale per risultati impeccabili.

Il vero punto di forza risiede nella sua stazione base "tutto in uno", che automatizza completamente la manutenzione. Dopo ogni sessione, il robot torna alla base per svuotare il contenitore della polvere, lavare i moci con acqua pulita e asciugarli con aria calda. Questo processo previene la formazione di cattivi odori e batteri, permettendo all’utente di dimenticarsi della pulizia del robot per diverse settimane.

La navigazione è affidata alla tecnologia laser LDS abbinata a un sistema di prevenzione degli ostacoli a luce strutturata. Il robot è in grado di mappare la casa con estrema precisione anche al buio, rilevando mobili e piccoli oggetti sparsi sul pavimento per evitarli senza interruzioni. Questa intelligenza spaziale garantisce una copertura totale delle stanze, ottimizzando i percorsi per risparmiare tempo ed energia.

Un dettaglio tecnico fondamentale è la capacità del robot di sollevare automaticamente i moci di 7 mm quando rileva la presenza di tappeti. Questa funzione permette di aspirare la moquette senza bagnarla, passando fluidamente dal lavaggio dei pavimenti duri alla pulizia dei tessili in un unico ciclo. È una gestione intelligente che protegge le superfici delicate della casa senza richiedere interventi manuali.

Attraverso l’app Xiaomi Home, l’utente ha il controllo totale sulle operazioni: è possibile programmare pulizie specifiche per ogni stanza, impostare barriere virtuali o regolare il flusso d’acqua. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, il Vacuum X20+ risponde anche ai comandi vocali, inserendosi perfettamente in un ecosistema smart home moderno e rendendo la pulizia quotidiana un’attività del tutto invisibile.

Xiaomi Robot Vacuum X20+