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Xiaomi Robot Vacuum X20+, offerta lampo e ottimo prezzo

Il robot aspirapolvere Xiaomi Robot VAcuum X20+ è in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro. Grande potenza di aspirazione e lava anche il pavimento.

4 min di lettura

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Redazione

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Xiaomi Robot Vacuum X20+ Xiaomi

Xiaomi non è solo smartphone e smartwatch. Il colosso cinese oramai ha portato anche in Italia i prodotti del suo ecosistema smart che comprende anche gli elettrodomestici. E tra i prodotti più interessanti ci sono i robot aspirapolvere, dispositivi 2 in 1 in grado sia di aspirare la polvere sia di lavare il pavimento. Come ad esempio lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ disponibile da oggi in promo con uno sconto del 25% che fa risparmiare 100 euro. Non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un robot multifunzione dotato di una buona potenza di aspirazione che si adatta a qualsiasi pavimento. I sensori presenti sulla scocca mappano perfettamente l’abitazione e lo puoi anche controllare tramite l’app dello smartphone. Non perdere questa opportunità: può terminare da un momento all’altro.

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Xiaomi Robot Vacuum X20+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X20+. Grazie allo sconto del 25% disponibile oggi lo paghi 299,99 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 60 euro al mese per alleggerire l’esborso iniziale.

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Il robot aspirapolvere è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon

Xiaomi Robot Vaccum X20+: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Robot Vacuum X20+ offre una potenza di aspirazione capace di rimuovere efficacemente polvere e capelli anche dagli angoli più difficili da raggiungere e da sotto i mobili. Per il lavaggio, i panni ruotano a 180 giri al minuto, rimuovendo macchie di caffè, sporco e residui d’acqua, mentre il sollevamento intelligente del panno evita di sporcare nuovamente il pavimento già pulito e si attiva automaticamente sulle aree con tappeti, dove è possibile impostare la modalità solo aspirazione.

La navigazione è affidata al sistema laser LDS, che esegue una scansione a 360° dell’ambiente per creare rapidamente una mappa dettagliata della casa, con supporto alla mappatura multi-piano e alla ripresa della pulizia dal punto in cui si era interrotta.

La stazione base all-in-one si occupa dello svuotamento automatico della polvere in 10 secondi, con un sacchetto capace di raccogliere lo sporco fino a 75 giorni senza necessità di svuotamento, e del lavaggio automatico dei panni, asciugati poi ad aria per prevenire muffe e cattivi odori. Il serbatoio dell’acqua da 4 litri consente di lavare fino a 280 m² con un solo riempimento.

Il robot mette a disposizione quattro modalità di pulizia (aspirazione prima del lavaggio, solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio contemporanei) ed è gestibile tramite l’app Xiaomi Home, con supporto al controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant. La batteria garantisce fino a 140 minuti di autonomia per ogni sessione di pulizia.

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Offerta

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