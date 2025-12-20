Xiaomi, robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo mai visto: va comprato ora

Xiaomi

Pulire i pavimenti di casa in maniera impeccabile con un solo dito e senza la benché minima fatica. Tutto merito del robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum H40, un elettrodomestico tanto compatto quanto potente e funzionale.

Dotato di un sistema di aspirazione potente e di un sistema di navigazione laser ad alta efficienza, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del colosso cinese è l’ideale per ottenere una pulizia degna di un’impresa di pulizie. Il tutto con un semplice tocco di un dito: dall’app puoi impostare routine di pulizia, scegliere le aree da pulire e i giorni di funzionamento. E grazie alla base di carica e scarico, avrai fino a 90 giorni di piena autonomia.

Oggi, poi, lo puoi acquistare su Amazon a un prezzo mai così basso grazie a una promozione speciale garantita dal colosso del commercio elettronico. Risparmi decine e decine di euro sul prezzo di listino e porti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti a un prezzo incredibile.

Xiaomi, il robot aspirapolvere oggi costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Il robot aspirapolvere del colosso cinese, come accennato in precedenza, è disponibile su Amazon con una promozione speciale. Lo Xiaomi Robot Vacuum H40 è disponibile con uno sconto automatico al checkout del 34%: per usufruirne non dovrai fare altro che aggiungerlo al carrello e il gioco è fatto.

Grazie a questo ribasso garantito dal colosso del commercio elettronico, potrai risparmiare ben 102 euro sul prezzo di listino: oggi lo paghi 197 euro anziché 299,89 euro come da listino.

Xiaomi Robot Vacuum H40 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Robot Vacuum H40 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia profonda e senza sforzo. Il suo principale punto di forza è l’eccezionale potenza di aspirazione da 10.000 Pa, che permette di rimuovere efficacemente polvere ostinata, peli di animali e detriti da ogni tipo di superficie.

Grazie alla tecnologia anti-groviglio multidimensionale e alla spazzola principale a forma di V, il dispositivo gestisce con facilità i capelli lunghi, evitando blocchi meccanici e garantendo prestazioni costanti nel tempo.

La versatilità del robot è esaltata dalla sua base di ricarica intelligente e compatta. Questa stazione non solo ricarica il dispositivo, ma include un sistema di svuotamento automatico con un sacchetto da 4 litri, capace di raccogliere lo sporco per circa 90 giorni. La batteria da 5.200 mAh garantisce un’autonomia fino a 180 minuti, ideale per coprire ampie metrature in un’unica sessione di lavoro.

Infine, la navigazione laser LDS ad alta precisione mappa l’abitazione a 360°, consentendo al robot di evitare ostacoli e seguire percorsi di pulizia ottimizzati. Attraverso l’app Xiaomi Home, l’utente può programmare le sessioni, impostare zone vietate e personalizzare la potenza di aspirazione.

La compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant rende l’esperienza d’uso ancora più semplice e immediata, integrandosi perfettamente in ogni ecosistema di smart home moderno.

