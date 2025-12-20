Xiaomi, robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo mai visto: va comprato ora
Il robot aspirapolvere lavapavimenti del colosso cinese ti permette di avere un pulito impeccabile senza fatica. Lo sconto di oggi su Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro.
Pulire i pavimenti di casa in maniera impeccabile con un solo dito e senza la benché minima fatica. Tutto merito del robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum H40, un elettrodomestico tanto compatto quanto potente e funzionale.
Dotato di un sistema di aspirazione potente e di un sistema di navigazione laser ad alta efficienza, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del colosso cinese è l’ideale per ottenere una pulizia degna di un’impresa di pulizie. Il tutto con un semplice tocco di un dito: dall’app puoi impostare routine di pulizia, scegliere le aree da pulire e i giorni di funzionamento. E grazie alla base di carica e scarico, avrai fino a 90 giorni di piena autonomia.
Oggi, poi, lo puoi acquistare su Amazon a un prezzo mai così basso grazie a una promozione speciale garantita dal colosso del commercio elettronico. Risparmi decine e decine di euro sul prezzo di listino e porti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti a un prezzo incredibile.
Xiaomi, il robot aspirapolvere oggi costa pochissimo: offerta e prezzo finale
Il robot aspirapolvere del colosso cinese, come accennato in precedenza, è disponibile su Amazon con una promozione speciale. Lo Xiaomi Robot Vacuum H40 è disponibile con uno sconto automatico al checkout del 34%: per usufruirne non dovrai fare altro che aggiungerlo al carrello e il gioco è fatto.
Grazie a questo ribasso garantito dal colosso del commercio elettronico, potrai risparmiare ben 102 euro sul prezzo di listino: oggi lo paghi 197 euro anziché 299,89 euro come da listino.
Xiaomi Robot Vacuum H40 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
Lo Xiaomi Robot Vacuum H40 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia profonda e senza sforzo. Il suo principale punto di forza è l’eccezionale potenza di aspirazione da 10.000 Pa, che permette di rimuovere efficacemente polvere ostinata, peli di animali e detriti da ogni tipo di superficie.
Grazie alla tecnologia anti-groviglio multidimensionale e alla spazzola principale a forma di V, il dispositivo gestisce con facilità i capelli lunghi, evitando blocchi meccanici e garantendo prestazioni costanti nel tempo.
La versatilità del robot è esaltata dalla sua base di ricarica intelligente e compatta. Questa stazione non solo ricarica il dispositivo, ma include un sistema di svuotamento automatico con un sacchetto da 4 litri, capace di raccogliere lo sporco per circa 90 giorni. La batteria da 5.200 mAh garantisce un’autonomia fino a 180 minuti, ideale per coprire ampie metrature in un’unica sessione di lavoro.
Infine, la navigazione laser LDS ad alta precisione mappa l’abitazione a 360°, consentendo al robot di evitare ostacoli e seguire percorsi di pulizia ottimizzati. Attraverso l’app Xiaomi Home, l’utente può programmare le sessioni, impostare zone vietate e personalizzare la potenza di aspirazione.
La compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant rende l’esperienza d’uso ancora più semplice e immediata, integrandosi perfettamente in ogni ecosistema di smart home moderno.
