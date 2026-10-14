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Xiaomi Robot Vaccum 5, con l'offerta di oggi diventa un vero best-buy: sconto imperdibile

Il robot aspirapolvere di Xiaomi è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi centinaia di euro. Aspira e lava contemporaneamente e lo puoi controllare con lo smartphone.

3 min di lettura

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Xiaomi Robot Vacuum Xiaomi

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Il protagonista di una delle migliori occasioni del giorno è il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum 5, modello versatile e multifunzione disponibile su Amazon con un prezzo da capogiro. Il merito è dello sconto del 37% che ti fa risparmiare poco più di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sulle qualità dell’elettrodomestico c’è poco da dubitare: Xiaomi è oramai diventata una realtà affermata anche di questo settore. Lo Xiaomi Robot Vaccum 5 aspira e lava anche il pavimento, ed è dotato di una spazzola anti-groviglio di ultima generazione. Non manca un modulo laser che mappa alla perfezione tutta l’abitazione e ti permette di controllare l’elettrodomestico anche da remoto tramite l’app dello smartphone. Un vero gioiello che da oggi trovi a un prezzo speciale. Non perdere questa occasione.

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Xiaomi Robot Vacuum 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta unica per il robot aspirapolvere di Xiaomi. Grazie alla promo disponibile oggi lo paghi 359,10 euro con uno sconto del 37% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 71,82 euro al mese a tasso zero.

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L’elettrodomestico è già disponibile nei magazzini Amazon e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo necessario per testarlo: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Xiaomi Robot Vacuum 5: le caratteristiche tecniche

La soluzione definitiva per la pulizia in casa. Lo Xiaomi Robot Vacuum 5 è una soluzione all-in-one in grado di aspirare la polvere e di lavare il pavimento. Dotato di una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa ed è dotato di una spazzola principale a due lame con taglio automatico dei capelli e di una spazzola laterale estensibile. I panni rotanti sfregano il pavimento ad alta velocità e si sollevano di 15 mm quando il robot incontra i tappeti, rilevati da un sensore a ultrasuoni.

La navigazione si basa su un modulo laser dToF retrattile con scansione a 360° per la mappatura, che permette al robot di passare sotto i mobili con un’altezza minima di 9,5 cm. Per evitare gli ostacoli sono presenti la luce strutturata S-Cross, un sensore laterale e una tripla scansione laser in tempo reale.

La stazione base all-in-one si occupa dello svuotamento automatico della polvere (il sacchetto va sostituito circa ogni 75 giorni), del lavaggio dei panni con acqua fino a 80°C tramite due raschiatori autopulenti e dell’asciugatura ad aria calda in circa 2 ore, con un serbatoio dell’acqua pulita da 4 litri. Tramite l’app Xiaomi Home si possono avviare le pulizie da remoto, programmarle e impostare zone vietate e pareti virtuali, e lo puoi controllare anche tramite Alexa e Google Assistente. La batteria garantisce fino a 140 minuti di aspirazione e lavaggio in modalità standard.

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Offerta

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