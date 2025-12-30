Redmi Pad 2, con l'ottima offerta su Amazon è il tablet da comprare
Lo Xiaomi Redmi Pad 2 è la soluzione giusta per un nuovo tablet low cost: ecco la promo riservata al prodotto su Amazon
In sintesi
- Xiaomi Redmi Pad 2 è un tablet low cost con display IPS da 11 pollici a 90 Hz, MediaTek Helio G100 Ultra, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e batteria da 9.000 mAh.
- Su Amazon è disponibile in offerta a 149 euro nella versione Wi-Fi 8/128 GB, configurandosi come uno dei best buy della fascia economica.
Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet low cost, in questo momento, l’offerta giusta è su Amazon dove è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad 2 al prezzo scontato di 149 euro. La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM, 128 GB di storage e supporto alla connettività Wi-Fi. Il tablet è un prodotto economico ma di grande qualità e rappresenta oggi la soluzione migliore per un tablet completo ma con un prezzo accessibile. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il prodotto al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.
Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris
Redmi Pad 2: la scheda tecnica
La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Pad 2 comprende un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione di 1600 x 2560 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, troviamo il SoC MediaTek Helio G100 Ultra, un’ottima soluzione per prestazioni elevate nella fascia bassa del mercato. La versione in offerta del tablet è quella da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 9.000 mAh, con supporto alla ricarica da 18 W. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di HyperOS.
Redmi Pad 2: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad 2 con un prezzo ridotto a 149 euro, scegliendo la versione 8/128 GB. Si tratta del modello giusto per chi è alla ricerca di un tablet economico ma completo, con una buona dotazione di memoria e con prestazioni più che sufficienti per poter gestire, senza problemi, tutte le principali attività quotidiane. Il dispositivo è ideale anche come tablet per bambini. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Il tablet è oggi un vero e proprio best buy della fascia bassa del mercato, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo ma con una spesa contenuta.
Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris
