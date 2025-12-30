Libero
OFFERTE

Redmi Pad 2, con l'ottima offerta su Amazon è il tablet da comprare

Lo Xiaomi Redmi Pad 2 è la soluzione giusta per un nuovo tablet low cost: ecco la promo riservata al prodotto su Amazon

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

redmi-pad-2 Xiaomi

In sintesi

  • Xiaomi Redmi Pad 2 è un tablet low cost con display IPS da 11 pollici a 90 Hz, MediaTek Helio G100 Ultra, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e batteria da 9.000 mAh.
  • Su Amazon è disponibile in offerta a 149 euro nella versione Wi-Fi 8/128 GB, configurandosi come uno dei best buy della fascia economica.

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet low cost, in questo momento, l’offerta giusta è su Amazon dove è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad 2 al prezzo scontato di 149 euro. La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM, 128 GB di storage e supporto alla connettività Wi-Fi. Il tablet è un prodotto economico ma di grande qualità e rappresenta oggi la soluzione migliore per un tablet completo ma con un prezzo accessibile. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il prodotto al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris

Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris

149,79 €203,29 € -53,50 € (26%)

Redmi Pad 2: la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Pad 2 comprende un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione di 1600 x 2560 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, troviamo il SoC MediaTek Helio G100 Ultra, un’ottima soluzione per prestazioni elevate nella fascia bassa del mercato. La versione in offerta del tablet è quella da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 9.000 mAh, con supporto alla ricarica da 18 W. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di HyperOS.

Redmi Pad 2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Pad 2 con un prezzo ridotto a 149 euro, scegliendo la versione 8/128 GB. Si tratta del modello giusto per chi è alla ricerca di un tablet economico ma completo, con una buona dotazione di memoria e con prestazioni più che sufficienti per poter gestire, senza problemi, tutte le principali attività quotidiane. Il dispositivo è ideale anche come tablet per bambini. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Il tablet è oggi un vero e proprio best buy della fascia bassa del mercato, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo ma con una spesa contenuta.

Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris

Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 2 11 Wifi 128 Go Gris

149,79 €203,29 € -53,50 € (26%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti techSeguici su Telegram
Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963