Xiaomi porta in Italia i nuovi Redmi Note 15 4G e 5G: ecco le specifiche tecniche e i prezzi dei nuovi smartphone della casa cinese per il nostro mercato

In sintesi

Xiaomi lancia in Italia i nuovi Redmi Note 15 4G e 5G, due smartphone di fascia bassa con display AMOLED a 120 Hz, Android 15 e un forte focus sul rapporto qualità/prezzo.

Le differenze principali riguardano SoC, batteria e connettività, con prezzi che partono da 199 euro e disponibilità commerciale dal 15 gennaio.

La fascia bassa del mercato smartphone ha due nuovi protagonisti: con la fine del mese di dicembre, infatti, debuttano i nuovi Xiaomi Redmi Note 15 4G e Xiaomi Redmi Note 15 5G. I due modelli sono pronti a ritagliarsi uno spazio sul mercato italiano, dove da poco sono disponibili anche gli Xiaomi 15T e 15T Pro.

Si tratta di prodotti sicuramente interessanti e con le potenzialità giuste per diventare un riferimento della fascia bassa per tutto il 2026, grazie soprattutto a un buon rapporto qualità/prezzo. Andiamo a scoprire specifiche e prezzi.

Le specifiche dei nuovi Redmi Note 15

I due smartphone di Xiaomi hanno molti punti in comune, con un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz e un design molto simile (ma cambiano le colorazioni della scocca).

Il modello 4G può contare sul SoC MediaTek Helio G100 Ultra mentre il modello 5G presenta lo Snapdragon 6 Gen 3. Entrambi gli smartphone hanno 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per il modello 5G c’è anche una variante da 512 GB.

Per quanto riguarda la batteria, invece, la versione 4G ha un’unità da 6.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W, mentre quella 5G può contare su una batteria da 5.520 mAh, con ricarica rapida da 45 W. Non c’è la ricarica wireless.

Il comparto fotografico dei due smartphone comprende una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. In futuro arriverà Android 16. Gli smartphone sono certificati IP64 (4G) e IP66 (5G).

La versione 4G dello smartphone è disponibile con le colorazioni Black, Forest Green e Glacier Blue mentre la 5G arriva sul mercato nelle varianti Black, Gracier Blue e Mist Purple.

I prezzi

Per quanto riguarda i prezzi in Italia, invece, la variante 4G è disponibile in due versioni:

6+128 GB al prezzo di 199 euro

al prezzo di 8+256 GB al prezzo di 229 euro

Per la versione 5G, sono disponibili tre varianti:

6+128 GB al prezzo di 229 euro

al prezzo di 8+256 GB al prezzo di 269 euro

al prezzo di 8+512 GB al prezzo di 329 euro

Attualmente, i preordini degli smartphone Xiaomi sono in corso mentre le vendite effettive prenderanno il via il prossimo 15 gennaio. Come spesso accade, è facile ipotizzare un netto calo di prezzo, rispetto al listino, subito dopo il lancio commerciale per tutte le varianti.