Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Redmi Note 14 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi uno dei best buy del momento, grazie a un prezzo contenuto e a una scheda tecnica di qualità

Xiaomi

In sintesi

Ottimo rapporto qualità-prezzo: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G disponibile su Amazon a 184 euro, con prestazioni solide, autonomia elevata (batteria 5.500 mAh con ricarica rapida da 45 W) e comparto fotografico di alto livello (fotocamera principale da 200 MP).

Caratteristiche tecniche principali: Display AMOLED 6,67" Full HD+ 120 Hz, SoC MediaTek Helio G100 Ultra, 8 GB RAM e 256 GB storage, fotocamera anteriore da 32 MP, supporto Dual SIM, certificazione IP64, sensore impronte sotto display e NFC, con sistema operativo Android 15 HyperOS.

Lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G diventa sempre più interessante, rappresentando un’ottima opzione per chi è alla ricerca di uno smartphone di qualità a meno di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il dispositivo con un prezzo ridotto fino a 184 euro.

Si tratta di una buona occasione per tutti gli utenti che puntano a un dispositivo economico in grado di offrire buone prestazioni, un’autonomia elevata e un comparto fotografico di qualità. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

XIAOMI Redmi Note 14 Pro 8+256GB 6.67" 4G Ocean Blue EU

Redmi Note 14 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G100 Ultra, realizzato a 6 nm.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori.

La fotocamera principale è da 200 Megapixel e ci sono anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone ha il supporto Dual SIM ed è certificato IP64.

Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Da segnalare anche un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display oltre al chip NFC per i pagamenti. Il Redmi Note 14 Pro 4G è, quindi, un’ottima scelta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di qualità ma con un prezzo accessibile. Nonostante l’assenza del 5G, infatti, il modello potrebbe diventare un vero e proprio "best buy" al prezzo a cui viene proposto.

Redmi Note 14 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 14 Pro 4G con un prezzo ridotto a 184 euro. Il modello rappresenta un’ottima scelta nella fascia bassa del mercato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.