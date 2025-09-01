Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range senza spendere troppo.

Con la promozione in corso, infatti, il modello di Xiaomi è ora disponibile con un prezzo ridotto a 221 euro scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Lo smartphone, grazie a un ottimo comparto tecnico, arricchito da elementi come la ricarica rapida da 120 W difficili da trovare in questa fascia di prezzo, diventa la scelta giusta per tantissimi utenti.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Si tratta di un’occasione davvero ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range valido e completo.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB Aurora Purple

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7200 Ultra, una garanzia per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di offrire ottime prestazioni.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Non c’è, invece, il supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico include tre sensori posteriori con un sensore principale da 200 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo c’è spazio per il supporto Dual SIM, anche con la possibilità di usare le eSIM. Da segnalare anche la certificazione di impermeabilità IP68. Il sistema operativo è Android 15 (con aggiornamento in arrivo ad Android 16) che viene personalizzato da HyperOS.

Lo smartphone, quindi, rappresenta una soluzione davvero interessante, con la possibilità di garantire prestazioni eccellenti, un buon comparto fotografico, un’ottima autonomia e tante funzionalità aggiuntive.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ con un prezzo scontato di 221 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su uno smartphone completo con un prezzo accessibile. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 256GB Aurora Purple

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.