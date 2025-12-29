Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Le Xiaomi Redmi Buds 6 Pro sono in offerta e diventano un vero e proprio affare su Amazon: sono perfette per chi cerca auricolari al top

Xiaomi

In sintesi

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro in offerta su Amazon a 54,99 euro, con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi e vendita/spedizione diretta Amazon.

Auricolari true wireless con triplo driver, Audio Hi-Res LDAC e ANC fino a 55 dB, autonomia fino a 36 ore con custodia e ricarica rapida.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi c’è l’occasione giusta per mettere le mani sulle ottime Xiaomi Redmi Buds 6 Pro. Si tratta di auricolari Bluetooth di alta qualità che possono offrire una resa audio eccellente, ma con un prezzo accessibile. Sfruttando la promo in corso, infatti, gli auricolari sono ora disponibili con un prezzo ridotto a 54,99 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi per gli utenti abilitati a questo tipo di pagamenti. La versione in offerta è quella venduta e spedita direttamente da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e scegliere tra le colorazioni proposte in sconto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro: la scheda tecnica

Le Redmi Buds 6 Pro sono ottime cuffie true wireless in grado di ritagliarsi uno spazio sul mercato con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimale. Si tratta di auricolari in-ear con triplo driver coassiale e con certificazione Audio Hi-Res con LDAC. Da segnalare anche il supporto alla cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, con regolazioni multilivello.

Gli auricolari presentano anche un’autonomia elevata con la possibilità di sfruttare ben 9,5 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 36 ore utilizzando anche la carica aggiuntiva della custodia. C’è poi il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere fino a 2 ore di autonomia aggiuntiva in appena 5 minuti.

Le Redmi Buds 6 Pro hanno tutto quello che serve per poter garantire prestazioni eccellenti anche con un prezzo più accessibile rispetto alle dirette concorrenti.

