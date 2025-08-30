Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Xiaomi ha annunciato il lancio in Italia dei nuovi Redmi 15 e Redmi 15C: ecco la scheda tecnica e i prezzi dei nuovi smartphone della casa cinese

Xiaomi

In sintesi

Redmi 15 debutta in Italia con display 6,9" FHD+ a 144 Hz, Snapdragon 685, batteria da 7.000 mAh e prezzi da 139,90 euro

Redmi 15C propone display 6,9" HD+ a 120 Hz, chip Helio G81 Ultra, batteria da 6.000 mAh e prezzi in promozione da 129,90

Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuovi smartphone: debuttano questa settimana, infatti, il Redmi 15 e il Redmi 15C, entrambi disponibili nel nostro mercato esclusivamente in versione 4G (in altri mercati, invece, esiste anche una versione 5G dei due modelli). Andiamo a scoprire specifiche e prezzi dei due smartphone di Xiaomi, già disponibili per l’acquisto immediato, anche su Amazon.

Le specifiche e i prezzi del Redmi 15

Il nuovo Redmi 15 può contare su un display LCD con diagonale di 6,9 pollici e risoluzione Full HD+ oltre che con un refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz.

Tra le specifiche c’è spazio anche per il chip Snapdragon 685 che viene supportato da due combinazioni di RAM e storage (6/128 GB e 8/256 GB) oltre che da una batteria da 7.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e una anteriore da 8 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP64, il supporto Dual SIM, il chip NFC e il sistema operativo Android 15 con HyperOS.

Lo smartphone di Xiaomi arriva in Italia con un’offerta lancio: la versione 6/128 GB è scontata a 139,90 euro (invece di 179 euro) mentre quella 8/256 GB è disponibile a 179,90 euro (anziché 199,90 euro).

XIAOMI Redmi 15 – Smartphone 6 + 128 GB, Nero Midnight, display da 6,9" 120Hz, processore Snapdragon® 685, fotocamera da 50 MP, batteria da 7000 mAh, caricabatterie non incluso

Le specifiche e i prezzi del Redmi 15C

Il Redmi 15C si posiziona più in basso rispetto al Redmi 15 all’interno dell’offerta di Xiaomi. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM (non ci sono varianti con più memoria RAM) e da 128/256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 6.000 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W. Anche in questo caso, il sistema operativo è Android 15 con HyperOS 2.

Lo smartphone ha il supporto Dual SIM, è certificato IP64 e può contare su un sensore di impronte digitali laterale e sul supporto Dual SIM.

Per quanto riguarda i prezzi, anche in quest caso c’è un’offerta lancio con la versione 4/128 GB disponibile a 129,90 euro e con quella da 4/256 GB che viene proposta da 149,90 euro, con 20 euro di sconto rispetto al listino per entrambe le configurazioni.

Xiaomi Redmi 15C - Smartphone da 4 + 128GB, Nero Medianoch, Schermo da 6.9" 120Hz, MediaTek Helio G81-Ultr, Fotocamera da 50MP, 6000mAh, Non include caricabatterie