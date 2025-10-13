Questo Redmi 13 è in offerta su Amazon: ora è un vero affare low cost
Lo Xiaomi Redmi 13 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto a 135 euro diventando un'ottima scelta tra i modelli low cost
In sintesi
- Offerta Amazon: lo Xiaomi Redmi 13 nella versione 8 GB RAM / 256 GB storage è disponibile a 135 euro, solo per un periodo limitato.
- Caratteristiche principali: display da 6,79" Full HD+ a 90 Hz, Helio G91 Ultra, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33 W, fotocamera da 108 MP e Android 15 con HyperOS
Per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da considerare. Lo Xiaomi Redmi 13 è ora proposto al prezzo scontato di 135 euro andando a scegliere la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.
Si tratta di un modello economico ma completo che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un prodotto di qualità ma senza spendere troppo. Il Redmi 13 offre una dotazione di memoria ottima e un’autonomia elevata.
Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.
Xiaomi Redmi 13 8gb/256gb 6.7´´ One Size
Redmi 13, la scheda tecnica
La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi 13 comprende un display con pannello IPS LCD caratterizzato da una diagonale da 6,79 pollici. Il display ha risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.
A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G91 Ultra che offre buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Il chip in questione è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.
Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ci sono due fotocamere posteriori, con sensore principale da 108 Megapixel.
Lo smartphone di Xiaomi è dotato della connettività Dual SIM (ma non sono supportate le eSIM) e presenta la certificazione IP53 oltre a un sensore di impronte digitali laterale e al sistema operativo Android 15 con HyperOS.
Redmi 13 è uno smartphone economico ma di buona qualità che punta a soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo senza spendere troppo. L’offerta in corso rappresenta l’occasione giusta per tanti, proponendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Redmi 13: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 13 con un prezzo ridotto a 135 euro, andando a scegliere la versione 8/256 GB. Il modello viene spedito direttamente da Amazon con consegna rapida per tutti gli utenti. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.
