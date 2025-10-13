Libero
OFFERTE

Questo Redmi 13 è in offerta su Amazon: ora è un vero affare low cost

Lo Xiaomi Redmi 13 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto a 135 euro diventando un'ottima scelta tra i modelli low cost

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Redmi 13 Redmi

In sintesi

  • Offerta Amazon: lo Xiaomi Redmi 13 nella versione 8 GB RAM / 256 GB storage è disponibile a 135 euro, solo per un periodo limitato.
  • Caratteristiche principali: display da 6,79" Full HD+ a 90 Hz, Helio G91 Ultra, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33 W, fotocamera da 108 MP e Android 15 con HyperOS

Per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da considerare. Lo Xiaomi Redmi 13 è ora proposto al prezzo scontato di 135 euro andando a scegliere la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Si tratta di un modello economico ma completo che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un prodotto di qualità ma senza spendere troppo. Il Redmi 13 offre una dotazione di memoria ottima e un’autonomia elevata.

Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi Redmi 13 8gb/256gb 6.7´´ One Size

Xiaomi Redmi 13 8gb/256gb 6.7´´ One Size

135,99 €188,55 € -52,56 € (28%)

Redmi 13, la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi 13 comprende  un display con pannello IPS LCD caratterizzato da una diagonale da 6,79 pollici. Il display ha risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G91 Ultra che offre buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni. Il chip in questione è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, ci sono due fotocamere posteriori, con sensore principale da 108 Megapixel.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato della connettività Dual SIM (ma non sono supportate le eSIM) e presenta la certificazione IP53 oltre a un sensore di impronte digitali laterale e al sistema operativo Android 15 con HyperOS.

Redmi 13 è uno smartphone economico ma di buona qualità che punta a soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo senza spendere troppo.  L’offerta in corso rappresenta l’occasione giusta per tanti, proponendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redmi 13: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 13 con un prezzo ridotto a 135 euro, andando a scegliere la versione 8/256 GB. Il modello viene spedito direttamente da Amazon con consegna rapida per tutti gli utenti. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto resterà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi Redmi 13 8gb/256gb 6.7´´ One Size

Xiaomi Redmi 13 8gb/256gb 6.7´´ One Size

135,99 €188,55 € -52,56 € (28%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti techSeguici su Telegram
Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963