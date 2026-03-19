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Xiaomi, POCO X8 Pro da 512GB al minimo storico: risparmi oltre 100€

POCO X8 Pro con AMOLED ultra luminoso, batteria 6500mAh e OIS: oggi è in sconto 23% su Amazon. Scopri la promo con garanzia 2+1 anni.

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Xiaomi, POCO X8 Pro da 512GB al minimo storico: risparmi oltre 100€ Amazon

Se stai cercando uno smartphone che punti su prestazioni solide, autonomia generosa e un display brillante, il POCO X8 Pro è al centro di una promozione molto interessante su Amazon con un sconto del 23%. Per scoprire tutti i dettagli e verificare la disponibilità, ecco il link diretto all’offerta.

L’esperienza d’uso punta su fluidità e comfort visivo, con particolare attenzione a luminosità del pannello, stabilizzazione degli scatti e una batteria pensata per durare. È una soluzione completa per chi vuole un dispositivo pronto a tutto, senza compromessi sui punti che contano davvero nell’utilizzo quotidiano.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro

369,90 €479,90 € -110,00 € (23%)

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POCO X8 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attuale porta il POCO X8 Pro a 369,90€ con uno sconto del 23%. Un’occasione concreta per portarsi a casa un device completo e bilanciato, tenendo presente che il caricatore non è incluso nella confezione.

Tra i plus legati all’acquisto su Amazon spicca l’Esclusiva Amazon – Garanzia 3 anni complessiva (2 anni + 1 anno extra da riscattare tramite il servizio clienti Xiaomi), un valore aggiunto importante in ottica di affidabilità nel medio periodo.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro

369,90 €479,90 € -110,00 € (23%)

POCO X8 Pro: le caratteristiche tecniche

Sotto la scocca troviamo il Dimensity 8500‑Ultra affiancato da memorie LPDDR5X e storage UFS 4.1, per un sistema reattivo sia nelle app quotidiane sia nel gaming. La dissipazione è affidata al POCO 3D IceLoop a doppio strato da 5300 mm² con grafite e gestione intelligente della temperatura, pensata per mantenere prestazioni stabili.

Il display è un AMOLED ultra‑luminoso da 6,59" con risoluzione 1.5K e refresh a 120Hz, capace di picchi fino a 3500 nits (25% APL). È protetto da Corning Gorilla Glass 7i e supporta PWM dimming a 3840Hz, con cornici sottilissime e un design curato con telaio in metallo e vetro posteriore.

La batteria da 6500mAh supporta la ricarica rapida 100W HyperCharge con chip Xiaomi Surge P3, include il protocollo 100W PPS e la ricarica inversa cablata a 27W, per massima flessibilità nelle sessioni più intense.

Il comparto fotografico si affida al sensore Sony IMX882 da 50MP con OIS: offre migliore gamma dinamica, fino a 120 scatti consecutivi, algoritmi evoluti per ritratti cinematografici e resa naturale dei dettagli. Un pacchetto completo che rende lo X8 Pro competitivo nella sua fascia.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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