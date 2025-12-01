Xiaomi, offerta lancio shock: doppio sconto e minimo storico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo Xiaomi POCO F8 Pro è in offerta su Amazon con un doppio sconto e risparmi ben 170 euro. Schermo super luminoso, ottimo processore Snapdragon e tripla fotocamera.

Se alle promo del Black Friday ci aggiungi anche l’offerta lancio garantita da Amazon, ecco che l’offerta per lo smartphone diventa incredibile. Ed è esattamente quello che succede oggi per il POCO F8 Pro, nuovo smartphone lanciato da Xiaomi dotato di una scheda tecnica molto interessante e soprattutto di una promo lancio che lo fa diventare un best-seller. Infatti, nella pagina prodotto trovi uno sconto fisso del 20% a cui aggiungere un ulteriore coupon che fa risparmiare altri 40 euro. Il risparmio totale è di ben 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il pagamento.

Questo nuovo smartphone di Xiaomi è dotato delle migliori componenti del momento, a partire dal processore Snapdragon 8 Elite, lo stesso presente su tutti i telefoni top di gamma usciti quest’anno. Ottimo anche lo schermo, realizzato con un nuovo materiale che lo rende più luminoso e anche meno energivoro, migliorando l’autonomia dello smartphone. A proposito di autonomia, troviamo una super batteria da 6210 mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Ottimo anche il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel. Non perdere questa occasione, scade tra pochissime ore.

POCO F8 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta Black Friday da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il nuovo smartphone Xiaomi POCO F8 Pro in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso del 20% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 40 euro e lo paghi 479,90 euro. Lo sconto totale è del 26% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva durante il check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. Il periodo per il reso gratuito, invece, è esteso fino al 15 gennaio 2026. Per l’acquisto di questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni direttamente il valore di permuta.

Xiaomi POCO F8 Pro: caratteristiche tecniche

Un telefono super interessante e con caratteristiche veramente uniche. Il POCO F8 Pro si inserisce in una delle fasce di prezzo più ambite dagli utenti e può diventare un’ottima alternativa a modelli più costosi e meno performanti.

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è il display POCO HyperRGB AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Si tratta di un display veramente unico, realizzato con un nuovo materiale che lo rende più luminoso e consuma meno la batteria del telefono. Inoltre, è dotato anche di tutte le tecnologie che proteggono la salute dei tuoi occhi anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite, quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. A supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Xiaomi ha lavorato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente di 60 mm e un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 8 megapixel. Un sistema di fotocamere avanzato che assicura ottimi scatti in ogni situazione di luce. Non mancano tanti strumenti AI che ti semplificano l’editing.

Chiudiamo con un’altra caratteristiche unica del telefoni: la super batteria da 6210 mAh che può durare fino a due giorni anche con un utilizzo intenso. Supporta l’HyperCharge fino a 100 W per avere il 100% di autonomia in meno di mezzora. Un telefono molto interessante e che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato.

