Xiaomi, ecco lo smartwatch top da comprare oggi: prezzo crollato

Xiaomi è diventata famosa in Italia per i suoi smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, e negli ultimi anni ha portato nel Bel Paese tanti altri prodotti tech, tra cui anche gli smartwatch. E proprio di un orologio smart parliamo oggi. Il protagonista di una delle migliori promo del giorno è lo Xiaomi Mi Watch, orologio lanciato da un po’ di tempo, ma ancora super attuale grazie alle tante funzioni utili offerte. Uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e ti supportano in più di 100 modalità sportive.

Come detto, a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta di oggi. Lo Xiaomi Mi Watch è disponibile in una promo lampo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 60 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un orologio con caratteristiche e funzionalità da top di gamma e realizzato da uno dei colossi del mondo tech. Un prodotto affidabile, con un design che unisce il moderno con il classico e a un prezzo davvero incredibile. Non farti sfuggire questa occasione e clicca sul link qui in basso.

Xiaomi Mi Watch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è talmente eccezionale che bisogna approfittarne subito. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi Mi Watch a un prezzo di soli 59,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello consigliato. Per questo orologio si tratta del minimo storico e di un prezzo veramente stracciato. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte sono limitate e la promo è a tempo. Potrebbe terminare da un momento all’altro.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato il prodotto.

Xiaomi Mi Watch: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Mi Watch è uno degli orologi più rappresentativi dell’azienda cinese. Un prodotto completo, con un design classico e moderno insieme e con tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Lo smartwatch è dotato di un display da 1,39 pollici ad alta risoluzione e con un design circolare che ricorda gli orologi analogici. L’anima, però, è profondamente moderna con tanti sensori per monitorare il tuo stato di salute. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le oltre cento watch faces messe a disposizione da Xiaomi in modo da avere sott’occhio tutte le informazioni più importanti.

Il monitoraggio della salute è uno dei punti forti dell’orologio. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. In caso di dati anomali, vieni avvisato in tempo reale con una notifica. Non manca il monitoraggio dello stress, con esercizi ad hoc per la respirazione guidata, e il tracciamento del sonno che registra come hai riposato durante la notte e aiuta a migliorare le tue abitudini.

Lo Xiaomi Mi Watch è anche un orologio adatto agli appassionati di sport. Supporta più di 110 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Per ognuna raccogli dati e statistiche che puoi monitorare tramite l’app dello smartphone. Dotato anche di un chip GNSS ad alta precisione che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione. Ti aiuta a migliorare le prestazioni giorno dopo giorno.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica: la batteria può durare fino a un massimo di due settimane con un utilizzo normale. Ti dimenticherai di doverlo ricaricare. Approfitta subito di questa promo speciale e clicca sul banner qui in basso.

