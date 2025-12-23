Xiaomi, crolla al minimo storico il monitor da gaming 2K da 27’’

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

27'' 2K, 180 Hz, 1 ms e FreeSync: il monitor XIAOMI G27Qi è al centro di un’ottima offerta che lo fa crollare al minimo storico di prezzo

Se cerchi un monitor gaming dal rapporto qualità/prezzo davvero convincente, questa è l’occasione giusta: su Amazon il XIAOMI G27Qi è proposto con uno sconto del 35%. Puoi andare direttamente all’offerta da questo link. L’esperienza d’uso è all’altezza delle aspettative grazie a immagini nitide, colori vividi e una fluidità che rende le sessioni di gioco davvero coinvolgenti.

Il design è essenziale e si integra facilmente in qualsiasi postazione, mentre la qualità complessiva lo rende adatto non solo al gaming ma anche all’uso quotidiano. La stabilità della base e la cura costruttiva sono pensate per accompagnare sessioni lunghe, confermando il carattere equilibrato del prodotto sotto il profilo dell’affidabilità e del comfort.

XIAOMI G27Qi: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasioni così vanno colte al volo: il XIAOMI G27Qi è in offerta a 129,90€ con sconto del 35%. Tradotto, significa un risparmio di circa 70€ rispetto al prezzo di riferimento. In questa fascia si distingue per il valore complessivo, offrendo una soluzione competitiva per chi desidera un monitor da gioco moderno senza sforare il budget.

La promozione è disponibile su Amazon: verifica la disponibilità e approfitta dell’offerta finché attiva.

XIAOMI G27Qi: le caratteristiche tecniche

Il XIAOMI G27Qi è un 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 2K (2560 x 1440), una combinazione ideale per nitidezza e angoli di visione. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 180 Hz con risposta GTG di 1 ms, per una resa estremamente fluida nelle scene più dinamiche. In HDMI il refresh arriva fino a 144 Hz, una soglia comunque più che adeguata per il gaming nella sua categoria.

La compatibilità con FreeSync riduce tearing e stuttering sincronizzando monitor e GPU, mentre la copertura colore al 95% DCI-P3 e 100% sRGB, con profondità a 8 bit, valorizza tanto i giochi quanto i contenuti multimediali. I bordi sottili su tre lati migliorano l’immersione, e il supporto regolabile aiuta a mantenere una postura più confortevole durante l’uso prolungato.

La connettività include DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, così da sfruttare al massimo il refresh elevato. Il monitor pesa 4,44 kg ed è proposto in colore nero, con dimensioni di 6,94 x 11,4 x 44 cm. Un pacchetto completo per chi vuole aggiornare la postazione con un display versatile e reattivo.

