Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Xiaomi

Xiaomi 18 Pro Max e Xiaomi 17 Ultra sono due top di gamma con fotocamere Leica, ma adottano sensori, obiettivi e soluzioni fotografiche differenti.

Il Pro Max introduce un display posteriore, un processore più recente e una batteria più capiente, mentre l’Ultra offre zoom ottico variabile e sensore principale da un pollice.

In Italia il modello più recente parte da 1.649,90 euro; la scelta dipende soprattutto dalle priorità tra fotografia, autonomia, prestazioni e registrazione video.

Xiaomi 18 Pro Max e Xiaomi 17 Ultra sono due degli smartphone più avanzati del produttore cinese, ma presentano differenze importanti. Il nuovo Pro Max, arrivato ufficialmente in Italia il 17 novembre 2026, introduce un secondo schermo posteriore e un processore di ultima generazione. Xiaomi 17 Ultra, presentato a febbraio, conserva invece alcune caratteristiche fotografiche particolarmente interessanti.

Entrambi appartengono alla fascia premium e sono dotati di fotocamere sviluppate in collaborazione con Leica. Le scelte tecniche, però, sono piuttosto diverse, soprattutto per quanto riguarda i sensori e gli obiettivi utilizzati.

Quale dei due conviene acquistare? Vediamo cosa cambia tra i due smartphone e quanto costano in Italia.

Confronto Xiaomi 18 Pro Max, Smartphone 12+256GB, Black, Flagship Disp... 1.499,90 € 1.399,00 € Acquista su Amazon Xiaomi 17 Ultra, Smartphone 16+512 GB, Black, Lenti Leica AP... 1.499,90 € Acquista su Amazon

Xiaomi 18 Pro Max vs 17 Ultra: le differenze tra le fotocamere

Il comparto fotografico è uno degli aspetti più interessanti del confronto.

Xiaomi 17 Ultra monta una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Light Fusion 1050L da 1 pollice, abbinata a un obiettivo Leica con apertura f/1.67 e stabilizzazione ottica.

Xiaomi 18 Pro Max utilizza invece un sensore Light Fusion 960L da 1/1,28 pollici e 200 megapixel. L’apertura rimane f/1.67, ma la risoluzione è decisamente superiore.

Avere più megapixel, però, non significa necessariamente scattare fotografie migliori. Il sensore più grande di Xiaomi 17 Ultra può offrire un vantaggio nella raccolta della luce, soprattutto quando l’illuminazione è scarsa.

Entrambi supportano la tecnologia LOFIC HDR, che aiuta a gestire le fotografie con forti contrasti tra zone illuminate e ombre. Xiaomi 18 Pro Max raggiunge una gamma dinamica fino a 16,2 EV.

Le differenze diventano ancora più evidenti passando ai teleobiettivi.

Xiaomi 17 Ultra dispone di un teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico meccanico variabile, che permette di passare da una lunghezza focale equivalente di 75 mm a 100 mm. Si possono quindi ottenere ingrandimenti compresi tra circa 3,2x e 4,3x senza ricorrere al ritaglio digitale.

Xiaomi 18 Pro Max utilizza un teleobiettivo da 200 MP con sensore Samsung HP5 e focale equivalente di 75 mm, corrispondente a uno zoom ottico 3,2x. Per raggiungere ingrandimenti superiori sfrutta il ritaglio dell’immagine.

Pro Max ha però un vantaggio negli scatti macro: il teleobiettivo riesce a mettere a fuoco soggetti distanti appena 12 centimetri.

Cambia anche l’ultragrandangolare. Xiaomi 17 Ultra offre una lunghezza focale equivalente di 14 mm, contro i 17 mm del Pro Max. Questo significa che il modello Ultra riesce a includere una porzione più ampia della scena nell’inquadratura.

Scelto per te Xiaomi 18 Pro Max – 12/256 GB 1.499,90 € 1.399,00 € Acquista su Amazon

Scelto per te Xiaomi 17 Ultra – 16/512 GB 1.499,90 € Acquista su Amazon

Display e design: Xiaomi 18 Pro Max ha una caratteristica esclusiva

Entrambi gli smartphone hanno un display AMOLED da 6,9 pollici, con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Xiaomi 17 Ultra raggiunge una luminosità massima di 3.500 nit e offre una risoluzione di 2.608 x 1.200 pixel. Xiaomi 18 Pro Max arriva invece a 4.000 nit, con una risoluzione leggermente superiore di 2.624 x 1.208 pixel.

La differenza più evidente, però, si trova sul retro del nuovo modello.

Xiaomi 18 Pro Max integra un secondo display AMOLED da 2,9 pollici, inserito nel modulo fotografico. Questo piccolo schermo permette di visualizzare le notifiche e controllare alcune applicazioni senza dover utilizzare il pannello principale.

Può essere utilizzato anche come mirino per le fotocamere posteriori, una funzione interessante soprattutto per chi registra video in autonomia. In questo modo è possibile controllare l’inquadratura mentre si utilizza il sensore principale da 200 MP.

È presente anche una modalità teleprompter, che permette di leggere un testo direttamente dallo schermo durante le riprese.

Un’altra novità è Xiaomi Privacy Display, una funzione che limita la visibilità dello schermo quando viene osservato lateralmente. Le prime prove indicano però che la protezione è meno efficace rispetto a quella offerta da Samsung Galaxy S26 Ultra.

Prestazioni: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 contro Gen 5

Xiaomi 18 Pro Max monta il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, un processore di ultima generazione che promette prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative. A gestire le temperature contribuisce un sistema di raffreddamento dedicato.

Xiaomi 17 Ultra utilizza invece Snapdragon 8 Elite Gen 5, appartenente alla generazione precedente, ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni nell’utilizzo quotidiano.

Cambia anche la quantità di RAM. Xiaomi 17 Ultra viene venduto in Italia con 16 GB di RAM, mentre Xiaomi 18 Pro Max ne offre 12 GB sia nella versione da 256 GB sia in quella da 512 GB.

Xiaomi 18 Pro Max vs 17 Ultra: autonomia e ricarica

Xiaomi 18 Pro Max ha una batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh, decisamente più capiente rispetto a quella da 6.000 mAh di Xiaomi 17 Ultra.

Il modello più recente supporta anche una ricarica cablata più veloce, che raggiunge i 100 W contro i 90 W di Xiaomi 17 Ultra. La ricarica wireless arriva invece a 50 W su entrambi.

La maggiore capacità della batteria potrebbe favorire l’autonomia del Pro Max, anche se la durata effettiva dipende dai consumi dello smartphone durante l’utilizzo.

Xiaomi 18 Pro Max e 17 Ultra: le differenze nella registrazione video

Sul fronte video, i due smartphone hanno specifiche molto simili. Entrambi possono registrare filmati fino alla risoluzione 8K a 30 fps e raggiungere il 4K a 120 fps nelle modalità compatibili.

Sono supportati anche Dolby Vision e la registrazione Log, utile per chi vuole avere maggiore libertà nella regolazione dei colori durante il montaggio.

Xiaomi 18 Pro Max può però contare sullo schermo posteriore, che permette di controllare l’inquadratura mentre si registra con la fotocamera principale.

I prezzi di Xiaomi 18 Pro Max e 17 Ultra: quale conviene?

Xiaomi 17 Ultra è arrivato in Italia a 1.499,90 euro nella configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La versione da 1 TB è stata invece proposta a 1.699,90 euro. Dopo diversi mesi di commercializzazione, il prezzo potrebbe essere sceso grazie agli sconti applicati dai rivenditori.

Xiaomi 18 Pro Max parte invece da 1.649,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Per acquistare la versione da 512 GB bisogna spendere 1.849,90 euro.

Confrontando i prezzi ufficiali di lancio delle versioni da 512 GB, il nuovo modello costa quindi 350 euro in più, pur avendo meno RAM.

Per chi dà particolare importanza alla fotografia, Xiaomi 17 Ultra rimane una scelta molto interessante. Il sensore principale da 1 pollice e lo zoom ottico variabile offrono caratteristiche che possono fare la differenza, soprattutto per chi cerca maggiore flessibilità nello scatto.

Scelto per te Xiaomi 17 Ultra – 16/512 GB 1.499,90 € Acquista su Amazon

Xiaomi 18 Pro Max può invece essere preferibile per chi desidera una batteria più capiente e un processore di ultima generazione. Lo schermo posteriore è un altro motivo per prenderlo in considerazione, specialmente se si registrano spesso video utilizzando le fotocamere principali.

Scelto per te Xiaomi 18 Pro Max – 12/256 GB 1.499,90 € 1.399,00 € Acquista su Amazon

Scelto per te Xiaomi 18 Pro Max – 12/512 GB 1.699,90 € 1.599,00 € Acquista su Amazon

Chi possiede già Xiaomi 17 Ultra dovrebbe valutare con attenzione il passaggio al Pro Max. Il nuovo modello introduce alcune funzioni interessanti, ma il suo predecessore conserva caratteristiche fotografiche che potrebbero renderlo ancora preferibile, a seconda delle proprie esigenze.

FAQ Qual è la differenza principale tra le fotocamere dei due Xiaomi? Xiaomi 17 Ultra ha un sensore principale da 1 pollice e un teleobiettivo con zoom ottico variabile. Xiaomi 18 Pro Max offre invece una fotocamera principale da 200 MP e un teleobiettivo da 200 MP. Che cosa offre in più il display dello Xiaomi 18 Pro Max? Sul retro integra un display AMOLED da 2,9 pollici, utile per consultare notifiche, usare alcune app e controllare l’inquadratura durante video e selfie. Quale dei due smartphone ha la batteria più capiente? Xiaomi 18 Pro Max monta una batteria da 7.050 mAh e supporta la ricarica cablata a 100 W. Xiaomi 17 Ultra ha una batteria da 6.000 mAh e ricarica a 90 W. Quanto costano in Italia Xiaomi 18 Pro Max e Xiaomi 17 Ultra? Xiaomi 18 Pro Max parte da 1.649,90 euro per la versione da 256 GB e costa 1.849,90 euro con 512 GB. Xiaomi 17 Ultra era proposto a 1.499,90 euro con 512 GB. Quale modello conviene scegliere per fare fotografie? Per chi privilegia la fotografia, Xiaomi 17 Ultra è particolarmente interessante grazie al sensore principale da 1 pollice e allo zoom ottico variabile. Il Pro Max punta su maggiore risoluzione e funzioni video.