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Xiaomi 18 Pro e Pro Max debuttano in Cina con Privacy Display, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6, schermo posteriore e doppia fotocamera da 200 MP.

Xiaomi

Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max introducono un Privacy Display hardware che limita la visione laterale e protegge contenuti selezionati.

La serie rilancia anche lo schermo posteriore, punta su due fotocamere da 200 megapixel e batterie fino a 8.500 mAh.

In Cina i prezzi partono da 5.999 yuan, mentre il debutto globale è atteso nel 2026 senza dettagli per l’Europa.

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max sono ufficiali in Cina e introducono un sistema pensato per rendere più difficile leggere lo schermo lateralmente. La protezione della privacy agisce direttamente a livello hardware e può essere applicata soltanto ai contenuti scelti dall’utente.

La nuova generazione mantiene anche il piccolo display posteriore già visto sui modelli precedenti. Sotto la scocca debuttano invece le nuove piattaforme Qualcomm: Xiaomi 18 Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre Pro Max passa a Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Xiaomi 18 Pro punta sul Privacy Display

Il sistema di protezione riduce la visibilità del display quando viene osservato lateralmente, ma non obbliga a oscurare tutto ciò che compare sullo schermo. Xiaomi permette infatti di attivarlo soltanto dove serve.

La funzione può essere applicata a una determinata applicazione o alle relative notifiche. È possibile proteggere anche una finestra aperta sopra un’altra app. In modalità split screen, invece, la protezione può riguardare soltanto una parte del display.

Una soluzione simile era già stata introdotta con Samsung Galaxy S26 Ultra.

Sono previsti anche automatismi legati alla posizione. Il sistema può, per esempio, attivare la protezione quando lo smartphone riconosce determinati luoghi. La fotocamera frontale è inoltre in grado di rilevare la presenza di qualcuno che osserva lo schermo e suggerire l’attivazione della modalità privacy.

Il display principale misura 6,4 pollici su Xiaomi 18 Pro e arriva a 6,9 pollici sul Pro Max. In entrambi i casi troviamo pannelli LTPO con frequenza adattiva fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit.

Torna lo schermo posteriore in Xiaomi 18 Pro Max

Sul retro torna uno degli elementi più particolari della serie. Xiaomi 18 Pro integra un display da circa 2,7 pollici, mentre sul Pro Max la diagonale arriva a circa 2,9 pollici.

Il pannello può mostrare notifiche e contenuti dedicati, ma uno degli utilizzi più interessanti resta quello come mirino per scattare selfie con le fotocamere posteriori. Xiaomi ha ampliato anche le possibilità software attraverso Xiao AI, che può generare contenuti destinati allo schermo secondario.

La scheda tecnica di Xiaomi 18 Pro e Pro Max

Sul fronte hardware, Xiaomi 18 Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre Pro Max passa al più potente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Per entrambi sono previste configurazioni con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.1.

Due fotocamere da 200 MP e batterie fino a 8.500 mAh

Il comparto fotografico posteriore comprende una fotocamera principale da 200 megapixel affiancata da un teleobiettivo periscopico, anch’esso da 200 megapixel. Quest’ultimo offre una focale equivalente di 75 mm e uno zoom ottico 3,2x. È inoltre possibile mettere a fuoco soggetti a partire da 12 centimetri.

Xiaomi 18 Pro integra una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, mentre sul Pro Max la capacità sale a 8.500 mAh. Entrambi supportano la ricarica via cavo a 100 W e quella wireless a 50 W.

Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max: prezzi e uscita globale

In Cina, Xiaomi 18 Pro parte da 5.999 yuan, pari a circa 785 euro al cambio diretto. Pro Max parte invece da 6.999 yuan, circa 916 euro. Le conversioni non corrispondono naturalmente agli eventuali prezzi per il mercato italiano.

Xiaomi ha confermato un lancio globale della serie nel corso del 2026, senza comunicare per il momento prezzi o disponibilità nei singoli mercati. Per conoscere configurazioni e caratteristiche definitive dei modelli destinati all’Europa bisognerà quindi attendere l’annuncio internazionale.