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Xiaomi porta in Italia i nuovi top di gamma con schermo posteriore e fotocamere Leica da 200 MP. Ecco cosa cambia tra Pro e Pro Max, anche nel prezzo.

Xiaomi

Xiaomi 18 Pro e Pro Max debuttano in Italia con display AMOLED posteriori, fotocamere Leica da 200 megapixel e prezzi a partire da 1.449,90 euro.

I due top di gamma si distinguono per dimensioni, processori, memoria e capacità delle batterie europee, mentre condividono HyperOS 4 e Android 17.

Il display secondario funziona da mirino e supporta app e notifiche; la protezione Privacy Display limita la visione laterale, con efficacia non sempre completa.

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max arrivano ufficialmente in Italia. Dopo il debutto in Cina dello scorso settembre, i due smartphone sono stati presentati per il mercato internazionale durante un evento a Parigi il 17 novembre 2026. Tra le novità c’è il display posteriore integrato nel modulo fotografico, una caratteristica che con la precedente serie Xiaomi 17 Pro era rimasta esclusiva del mercato cinese.

I nuovi modelli condividono gran parte della scheda tecnica, comprese le fotocamere sviluppate insieme a Leica. Cambiano soprattutto le dimensioni e il processore, mentre il Pro Max offre alcune funzionalità aggiuntive. In Italia i prezzi partono da 1.449,90 euro.

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Xiaomi 18 Pro e Pro Max: design e caratteristiche dei display

La particolarità dei nuovi Xiaomi 18 Pro è la presenza di due schermi AMOLED, con un secondo pannello posizionato sul retro, accanto alle fotocamere.

Xiaomi 18 Pro monta un display anteriore da 6,4 pollici con risoluzione di 2.436 x 1.120 pixel. Il Pro Max passa a 6,9 pollici e raggiunge una risoluzione di 2.624 x 1.208 pixel.

Entrambi utilizzano pannelli LTPO AMOLED M11 con tecnologia HyperRGB 2.0 e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. La luminosità di picco è di 4.000 nit, mentre le cornici misurano appena 0,99 millimetri.

Sul retro troviamo invece uno schermo da 2,7 pollici su Xiaomi 18 Pro e da 2,9 pollici sul Pro Max. Anche in questo caso la frequenza di aggiornamento può raggiungere i 120 Hz.

Uno degli utilizzi più interessanti riguarda la fotografia. Il display posteriore può funzionare da mirino, permettendo di scattare selfie e registrare video con le fotocamere principali. È prevista anche una modalità teleprompter, che mostra il testo da leggere durante le riprese.

Lo schermo secondario consente inoltre di controllare le notifiche e seguire le indicazioni di Google Maps. Sono supportate anche applicazioni come Spotify e YouTube Music.

Tra le novità compare GenAI Apps, una funzione che permette di creare piccole applicazioni descrivendo ciò che si desidera attraverso richieste scritte in linguaggio naturale. Xiaomi offre oltre 50 applicazioni preimpostate da cui partire. Le app generate sono semplificate e adattate alle dimensioni del display posteriore.

Xiaomi Privacy Display: come funziona la protezione dello schermo

Con la serie 18 Pro debutta Xiaomi Privacy Display, una tecnologia integrata nel pannello anteriore che rende più difficile leggere i contenuti dello smartphone guardandolo lateralmente.

Il sistema sfrutta pixel dedicati che indirizzano la luce principalmente verso chi osserva lo schermo frontalmente. Attivando la modalità riservata, i pixel tradizionali vengono disattivati per restringere l’angolo di visione.

L’utente può scegliere le applicazioni sulle quali attivare automaticamente la protezione. La stessa funzione permette di nascondere il contenuto delle notifiche, evitando che venga letto da chi si trova nelle vicinanze.

Xiaomi ha previsto anche un sistema che utilizza la fotocamera anteriore per rilevare eventuali persone intente a osservare lo schermo. Quando viene individuata una situazione di questo tipo, lo smartphone può mostrare un avviso oppure vibrare.

Le prime recensioni segnalano però alcuni limiti. Rispetto alla soluzione adottata da Samsung Galaxy S26 Ultra, la protezione di Xiaomi risulta meno efficace da determinate angolazioni, lasciando intravedere parte dei contenuti visualizzati.

Fotocamere Xiaomi 18 Pro e Pro Max: doppio sensore da 200 MP e tecnologia Leica

Per il comparto fotografico, Xiaomi ha proseguito la collaborazione con Leica. Entrambi gli smartphone dispongono di due fotocamere da 200 megapixel, anche se il sensore principale cambia a seconda del modello.

Xiaomi 18 Pro utilizza Light Fusion 960 da 1/1,28 pollici, mentre il Pro Max monta il più avanzato Light Fusion 960L. La lunghezza focale equivalente è di 23 mm per entrambi.

Sul Pro Max, il sensore principale integra la tecnologia LOFIC HDR, pensata per gestire meglio le scene con forti contrasti luminosi. Xiaomi parla di una gamma dinamica fino a 16,2 EV, così da conservare più dettagli nelle aree molto illuminate senza perdere quelli presenti nelle ombre.

Il teleobiettivo periscopico da 200 MP è invece lo stesso sui due dispositivi. Utilizza un sensore Samsung HP5 da 1/1,56 pollici, con lunghezza focale equivalente di 75 mm e zoom ottico di circa 3,2x. La risoluzione elevata permette inoltre di ottenere un ingrandimento equivalente a 150 mm ritagliando l’immagine acquisita dal sensore.

La distanza minima di messa a fuoco è di 12 centimetri, una caratteristica che consente di utilizzare il teleobiettivo anche per gli scatti macro.

Sul retro è presente anche una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP. Quella anteriore, destinata ai selfie tradizionali, ha la stessa risoluzione e dispone di autofocus.

Tra le novità software troviamo Essential Moment, una modalità che sfrutta l’intelligenza artificiale per ricreare l’aspetto delle fotografie scattate con alcune tipologie di fotocamere tradizionali.

Lo stile B&W Film è dedicato al bianco e nero, mentre Iconic CCD riproduce le tonalità delle vecchie fotocamere digitali. Con Modern Vintage si possono invece ottenere immagini dai colori più tenui. La modalità permette anche di simulare le caratteristiche ottiche di obiettivi da 35 e 75 mm.

Per quanto riguarda i video, entrambi i modelli registrano in 8K a 30 fps e in 4K fino a 120 fps. Sono supportati anche Dolby Vision e la registrazione in formato Log.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 e HyperOS 4: le differenze nelle prestazioni

Per i nuovi top di gamma, Xiaomi ha scelto due processori Qualcomm differenti. Xiaomi 18 Pro monta Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Pro Max utilizza Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

I due chip sono prodotti da TSMC con processo a 2 nanometri e utilizzano CPU Oryon capaci di raggiungere frequenze fino a 5 GHz.

La versione Extreme garantisce una maggiore potenza grafica e prestazioni superiori nelle operazioni legate all’intelligenza artificiale. Sul Pro Max troviamo anche un sistema di raffreddamento progettato per dissipare meglio il calore.

Le differenze riguardano anche la memoria RAM. Xiaomi 18 Pro viene commercializzato con 12 GB, mentre il Pro Max può arrivare a 16 GB nelle configurazioni destinate ad alcuni mercati internazionali.

Su entrambi è installato HyperOS 4 basato su Android 17, con funzionalità di intelligenza artificiale integrate e nuove opzioni di personalizzazione.

Non mancano il lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto lo schermo e la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Pro Max dispone inoltre di un sistema audio con tre altoparlanti, uno dei quali dedicato alla riproduzione delle basse frequenze.

Batteria e ricarica: le versioni europee hanno capacità inferiori

Le batterie dei nuovi Xiaomi 18 Pro hanno una capacità inferiore rispetto a quelle montate sui modelli venduti in Cina.

Xiaomi 18 Pro arriva in Europa con una batteria da 6.000 mAh, mentre la versione cinese ne offre 7.000. La differenza è ancora più marcata sul Pro Max, che passa dagli 8.500 mAh del mercato cinese ai 7.050 mAh della variante europea.

In entrambi i casi Xiaomi utilizza batterie al silicio-carbonio, una tecnologia che consente di aumentare la capacità energetica senza incidere eccessivamente sulle dimensioni.

Cambiano anche le velocità di ricarica cablata. Xiaomi 18 Pro supporta una potenza massima di 90 W, mentre il Pro Max raggiunge i 100 W. La ricarica wireless arriva a 50 W su entrambi i modelli.

Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max: prezzi e disponibilità in Italia

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max sono disponibili in Italia dal 17 novembre 2026, con prezzi che variano in base alla configurazione di memoria scelta.

Xiaomi 18 Pro parte da 1.449,90 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per acquistare il modello con 512 GB di archiviazione occorrono invece 1.649,90 euro.

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Xiaomi 18 Pro Max ha un prezzo di partenza di 1.649,90 euro per la configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. La variante da 512 GB costa 1.849,90 euro.

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Per quanto riguarda le colorazioni, i nuovi smartphone sono proposti nelle versioni Black e White. A queste si aggiungono le finiture Velvet Red e Cosmic Blue.

FAQ Quando sono arrivati in Italia Xiaomi 18 Pro e Pro Max? A cosa serve il display posteriore? Quali sono le differenze tra i display dei due modelli? Che fotocamere montano Xiaomi 18 Pro e Pro Max? Quanto costano le versioni europee e come si ricaricano?