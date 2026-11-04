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Il debutto internazionale è previsto a novembre, ma per l'Italia restano alcuni dubbi. Un rivenditore anticipa prezzi e batterie delle possibili versioni europee.

Xiaomi

Xiaomi porterà 18 Pro e 18 Pro Max sui mercati internazionali entro novembre 2026, ma data e Paesi coinvolti restano da confermare.

Le indiscrezioni sulle versioni europee indicano batterie meno capienti rispetto ai modelli cinesi, mentre processori, display posteriore e fotocamere dovrebbero restare simili.

Un rivenditore italiano segnala prezzi da 1.398,90 euro e tre colorazioni, ma listini e configurazioni non sono ancora stati confermati da Xiaomi.

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max arriveranno sul mercato globale a novembre 2026. Dopo la presentazione in Cina dello scorso settembre, Xiaomi ha confermato su X che entrambi gli smartphone saranno lanciati a livello internazionale entro la fine del mese.

Non c’è ancora una data precisa e l’azienda non ha indicato i Paesi interessati, ma sono già emerse alcune indiscrezioni sulle possibili versioni europee. Le differenze rispetto ai modelli cinesi potrebbero riguardare soprattutto la batteria, mentre un rivenditore italiano ha anticipato anche i prezzi.

Xiaomi 18 Pro e Pro Max arrivano in Europa?

La conferma è arrivata dall’account ufficiale di Xiaomi su X. L’azienda aveva già annunciato l’intenzione di portare i nuovi top di gamma fuori dalla Cina, senza però precisare quando sarebbero stati disponibili.

La novità riguarda anche la scelta dei modelli da commercializzare. Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max erano rimasti esclusivi del mercato cinese, mentre i loro successori saranno distribuiti anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda l’Italia, sono emerse le prime indicazioni da un rivenditore, che ha inserito entrambi gli smartphone nel proprio catalogo, pubblicando le possibili configurazioni destinate al nostro mercato.

Stando alle schede del negozio, le versioni internazionali dovrebbero mantenere gran parte delle caratteristiche già viste in Cina. Xiaomi 18 Pro monta il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, mentre il Pro Max utilizza Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Su entrambi ritroviamo anche il caratteristico display posteriore, che permette, tra le altre cose, di utilizzare le fotocamere principali per scattare selfie. Il comparto fotografico comprende due sensori da 200 MP. È presente anche il Privacy Display, una tecnologia, che avevamo già visto in Samsung Galaxy S26 Ultra, che rende più difficile leggere i contenuti dello schermo osservandolo lateralmente.

Xiaomi 18 Pro e Pro Max: batterie più piccole in Europa?

Le differenze più evidenti potrebbero riguardare proprio le batterie. Secondo quanto riportato dal rivenditore, Xiaomi 18 Pro arriverebbe in Europa con una capacità di 6.000 mAh, inferiore ai 7.000 mAh della versione cinese. Anche la potenza della ricarica cablata scenderebbe, passando da 100 a 90 W.

Il divario sarebbe ancora più marcato per Xiaomi 18 Pro Max. Il modello internazionale potrebbe avere una batteria da 7.050 mAh, contro gli 8.500 mAh previsti per quello cinese. La ricarica cablata rimarrebbe invece da 100 W.

Per il momento, Xiaomi non ha confermato queste differenze. Una batteria meno capiente potrebbe influire sull’autonomia, anche se per capire quanto cambierà nell’utilizzo quotidiano bisognerà attendere le prime prove delle versioni internazionali.

Quanto costeranno Xiaomi 18 Pro e Pro Max in Italia?

Dal catalogo del retailer italiano arrivano anche le prime indicazioni sui possibili prezzi. Xiaomi 18 Pro viene proposto a 1.398,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per la variante da 512 GB, il prezzo indicato sale a 1.591,90 euro.

Xiaomi 18 Pro Max, invece, compare a 1.783,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Per entrambi i modelli sono previste le colorazioni Black, White e Velvet Red. Quest’ultima potrebbe essere una delle novità rispetto alle finiture standard disponibili sul mercato cinese.

I prezzi pubblicati dal rivenditore sono ancora indicativi e potrebbero cambiare al momento del lancio. Xiaomi non ha comunicato i listini ufficiali e deve ancora confermare quando i due smartphone potranno essere acquistati in Italia.