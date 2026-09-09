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Xiaomi presenta 18 Fold prima dell’evento Apple. Il nuovo pieghevole punta su una fotocamera Leica da 200 MP e parte in Cina da 10.999 yuan.

Xiaomi

Xiaomi presenta in Cina 18 Fold, pieghevole leggero e compatto che sfida Apple alla vigilia del lancio del nuovo iPhone atteso il 9 settembre.

Il modello punta su processore Xring O3, schermi fino a 120 Hz, batteria da 6.000 mAh e una fotocamera Leica con sensore principale da 200 MP.

Il listino parte da 10.999 yuan, ma per l’Italia non ci sono ancora tempi di arrivo né prezzi ufficiali, mentre resta aperta la sfida con Samsung.

Xiaomi ha presentato in Cina 18 Fold, il suo nuovo smartphone pieghevole, prima dell’evento Apple del 9 settembre. Mostrato in anteprima a IFA 2026, adotta un formato più corto e largo rispetto ai tradizionali modelli a libro. Da chiuso ricorda un passaporto, mentre da aperto offre uno schermo di dimensioni paragonabili a quelle di un piccolo tablet.

La scheda tecnica di Xiaomi 18 Fold, con Xring O3

18 Fold utilizza Xring O3, con una CPU a dieci core e una GPU a sedici core. Xiaomi porta così il proprio processore su uno smartphone della sua serie principale, affidandogli anche l’esecuzione delle funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Le configurazioni arrivano a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. La versione più avanzata utilizza RAM LPDDR6, mentre il sistema operativo è HyperOS 4, basato su Android 17. Sullo schermo aperto si possono affiancare le applicazioni, sfruttando lo spazio aggiuntivo per lavorare con due finestre contemporaneamente.

Xiaomi 18 Fold: fotocamera Leica da 200 MP e teleobiettivo

Il comparto fotografico, sviluppato con Leica, comprende una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica. Il teleobiettivo periscopico da 50 MP permette di avvicinare i soggetti distanti attraverso lo zoom ottico, senza ricorrere al solo ritaglio digitale dell’immagine. Le fotocamere sono alloggiate in una barra orizzontale sul retro, sulla quale compare il marchio Leica. La collaborazione ha già interessato diverse generazioni di smartphone di fascia alta del colosso cinese, come la serie Xiaomi 17 e i dispositivi della serie T, fino ad arrivare a progetti emblematici come Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Anche l’interfaccia fotografica tiene conto del formato pieghevole. Sul pannello interno il mirino occupa la parte centrale, con i comandi disposti intorno. Quando il telefono è aperto, il display esterno può mostrare un’anteprima dell’inquadratura. Per valutare la qualità degli scatti serviranno comunque prove più approfondite delle dimostrazioni organizzate in fiera.

Display e batteria del nuovo pieghevole Xiaomi

Lo schermo esterno misura 5,38 pollici, mentre quello interno raggiunge 7,58 pollici. Entrambi offrono una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 4.000 nit. Il display frontale ha un profilo asimmetrico: gli angoli vicini alla cerniera sono più squadrati di quelli sul lato opposto.

Con un peso di 219 grammi, è il pieghevole più leggero realizzato finora da Xiaomi; lo spessore passa da 10,68 millimetri da chiuso a 5,02 millimetri da aperto. Il telaio è in lega di alluminio, mentre la cerniera è stata riprogettata dall’azienda.

La batteria al silicio e carbonio ha una capacità di 6.000 mAh, contro i 4.800 mAh di Galaxy Z Fold 8. La ricarica via cavo arriva a 67 W; quella wireless raggiunge i 50 W con alimentatori compatibili.

Xiaomi 18 Fold: prezzo e disponibilità

Il prezzo in Cina parte da 10.999 yuan (circa 1.410 euro al cambio attuale) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È prevista anche una Ceramic Special Edition con finitura in ceramica rosa: costa 15.999 yuan (circa 2.050 euro) nella configurazione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria.

Xiaomi non ha annunciato un lancio globale. Per l’Italia mancano quindi una data di uscita e un prezzo ufficiale. Xiaomi 18 Fold dovrà vedersela con Samsung Galaxy Z Fold 8 e, soprattutto, con il nuovo iPhone Fold, di cui parleremo dopo la presentazione ufficiale.