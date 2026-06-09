Xiaomi 17T, sconto vertiginoso e minimo storico: va comprato subito

Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile con un triplo sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e ricevi anche uno smart TV da 32 pollici. Scopri come funziona.

Amazon

Un’offerta speciale per un bundle speciale. Parliamo della promo disponibile da oggi su Amazon per il lancio dello Xiaomi 17T, nuovo telefono top di gamma del produttore cinese. L’offerta è speciale per un motivo ben preciso: si compone di ben tre parti e deve essere spiegata nel dettaglio. La prima è lo sconto fisso presente in pagina che ti fa risparmiare ben 170 euro su quello di listino. A quello fisso puoi aggiungere il coupon sconto "XM17T100" in fase di pagamento per risparmiare altri 100 euro su quello di listino e lo sconto totale arriva al 30%. Al risparmio si aggiunge anche il televisore Xiaomi TV A Pro da 32 pollici che ricevi insieme allo smartphone. A corollario di tutto, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’offerta completa come non se ne vedevano da tempo su Amazon e che ti permette di fare un ottimo affare. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia alta del mercato e hai componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni fulminee.

Xiaomi 17T + Xiaomi TV A Pro da 32 pollici

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Xiaomi 17T: offerta, prezzo e offerta su Amazon

Un’offerta che va spiegata nel dettaglio. Per pochissimo tempo è disponibile lo Xiaomi 17T a un prezzo di 648,90 euro grazie al doppio sconto presente nella pagina prodotto. Infatti, oltre a quello fisso del 19%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Il coupon sconto va inserito durante la fase di pagamento aggiungendo il codice "XM17T100" nell’apposito spazio. Lo sconto totale è del 30% e risparmi ben 270 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,78 euro al mese.

La promo non finisce qui. Infatti, lo smartphone è disponibile in bundle con lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di circa 170 euro. Un ottimo modello da inserire in camera da letto oppure in cucina.

La disponibilità del bundle è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per testare entrambi i dispositivi hai come sempre quattordici giorni di tempo e ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Xiaomi 17T + Xiaomi TV A Pro da 32 pollici

Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 17T si posiziona nella fascia alta del mercato a un prezzo decisamente interessante grazie alla promo disponibile oggi. Il rapporto qualità-prezzo è elevato e per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Lo smartphone si basa su un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Le dimensioni lo rendono uno dei telefoni più compatti disponibili sul mercato. Il pannello si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista dopo un utilizzo intenso. Per le prestazioni Xiaomi si è affidata al processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico e il merito è della partnership con Leica. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento sulla selfie camera da 32 megapixel. Oltre agli aspetti tecnici, Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di strumenti AI avanzati che ti aiutano sia nella fase di scatto sia in quella di editing.

Presente anche una batteria massiva da 6500 mAh che dura fino a due giorni anche con un utilizzo intenso. C’è il supporto alla ricarica rapida fino a 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Xiaomi 17T + Xiaomi TV A Pro da 32 pollici