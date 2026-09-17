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Lo Xiaomi 17T è in promo su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi poco più di 200 euro. Schermo AMOLED da 6,59 pollici e tripla fotocamera Leica.

MisterGadget.Tech

Uno degli smartphone più interessanti tra quelli usciti negli ultimi mesi e da oggi disponibile con un’offerta speciale. Il protagonista della promo di oggi è lo Xiaomi 17T, smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire da un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che assicura scatti perfetti in ogni situazione. A catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile da oggi su Amazon: grazie allo sconto del 31% risparmi ben 230 euro su quello di listino e approfitti di un’ottima occasione. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Oltre a un comparto fotografico da top, il telefono ha altre caratteristiche interessanti, come ad esempio lo schermo super fluido e la batteria da 6500 mAh che può durare anche più di due giorni. Le scorte sono limitate, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo Xiaomi 17T. Da oggi il telefono è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% e il prezzo scende a 519,50 euro, con un risparmio di poco più di 200 euro rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone presso il venditore è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, le politiche sono le classiche di Amazon: quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato

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Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 17T è l’esempio perfetto di come dovrebbe essere un telefono top nel 2026: schermo con dimensioni "normali", fotocamere versatili che puoi utilizzare in qualsiasi ambiente e una batteria che non si scarica dopo ventiquattro ore.

Per capire tutte le potenzialità di questo dispositivo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dal display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Dotato anche della protezione per gli occhi per non stancare la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8500 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Lo smartphone è fluido, il multitasking non è un problema e puoi installare tutte le app che vuoi.

Il comparto fotografico è di livello assoluto, anche grazie alla collaborazione con Leica che ha lavorato sia sui sensori sia sul software. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare 12 megapixel. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento alla fotocamera selfie da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi AI che ti aiutano nella fase di editing.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica dello smartphone: la batteria da 6500 mAh che assicura un’autonomia superiore ai due giorni con un utilizzo normale. Supporta anche la ricarica super rapida.

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