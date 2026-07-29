Xiaomi, lo smartphone top al minimo storico: il prezzo sprofonda

Lo Xiaomi 17T è in offerta con uno sconto superiore ai 200 euro e al prezzo più basso di sempre. Schermo compatto, prestazioni fulminee e una mega batteria da 6500 mAh.

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Lo Xiaomi 17T è tra gli smartphone più interessanti lanciati in queste ultime settimane. Un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche top e di una scheda tecnica molto interessante. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto la promo disponibile oggi: grazie allo sconto del 27% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 200 euro. Diventa un vero best-buy e infatti le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Un telefono che si basa su un processore MediaTek ad alte prestazioni, una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. Uno dei migliori smartphone in questa fascia di prezzo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per lo Xiaomi 17T. Da oggi lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 27% e il prezzo scende a 548,70 euro, con un risparmio di poco superiore ai 200 euro su quello di listino. Per il pagamento a rate puoi utilizzare il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito segue le classiche regole della piattaforma di e-commerce: 14 giorni da quando ti viene consegnato a casa.

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Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

La qualità Xiaomi in un telefono dall’ottimo rapporto qualità-prezzo e con un comparto fotografico che lo fa diventare anche un cameraphone.

Per questo telefono Xiaomi ha fatto le cose per bene, dotandole delle migliori componenti tecniche del momento. E lo si intuisce immediatamente dallo schermo. Sul telefono, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per la massima fluidità nell’utilizzo quotidiano. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 3.500 nit. Per le prestazioni Xiaomi si è affidata al processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo periscopico da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 115 mm e un obiettivo grandangolare da 12 megapixel. Per la fotocamera anteriore Xiaomi ha optato per un sensore da 32 megapixel. Oltre agli aspetti tecnici, Leica ha lavorato anche lato software implementando modalità di scatto che rendono lo smartphone unico sul mercato.

Chiudiamo con la vera ciliegina sulla torta. Lo Xiaomi 17T è dotato di una batteria da ben 6500 mAh che può durare fino a 2 giorni, anche con un utilizzo intenso. Supporta la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco meno di mezzora.

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