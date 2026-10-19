Xiaomi 17T in offerta su Amazon con uno sconto speciale: risparmi centinaia di euro

Lo Xiaomi 17T è in offerta con un super sconto del 33% e risparmi poco più di 200 euro su quello di listino. Schermo super fluido e tripla fotocamera posteriore.

Xiaomi 17T

Tra le novità più interessanti lanciate da Xiaomi in questi ultimi mesi c’è sicuramente lo Xiaomi 17T. Un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire da un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Non è l’unico elemento che lo rende un top di gamma: anche il display e il processore sono di ottimo livello e non ti obbligano a scendere a compromessi nell’utilizzo quotidiano. Oggi ne parliamo non tanto per la scheda tecnica, quanto per l’ottima promo disponibile su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di quasi 250 euro su quello di listino. Una promo lampo che può terminare da un momento all’altro e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo Xiaomi 17T. Con l’offerta di oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare poco meno di 250 euro su quello di listino. Il prezzo finale è di 504 euro e lo puoi anche dilazionare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi, lo smartphone viene spedito rapidamente e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, mentre per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

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Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone top a un prezzo decisamente inferiore alle attese. Lo Xiaomi 17T abbina a un prezzo competitivo una scheda tecnica equilibrata e con componenti di ultima gerazione.

Per capire la bontà dello smartphone basta analizzare le caratteristiche tecniche, partendo dal primo elemento che salta subito all’occhio: il display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8500, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi nell’utilizzare qualsiasi tipologia di app.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone e il merito è della partnership tra Xiaomi e Leica. Il produttore di ottiche ha lavorato sia sulla realizzazione dei sensori sia sull’ottimizzazione software. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontali puoi fare affidamento alla fotocamera da 32 megapixel che assicura selfie da pubblicare direttamente sui propri profili social.

Per chiudere troviamo una batteria da 6500 mAh che dura per due giorni e supporta anche la ricarica rapida da 67 W che permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di sessante minuti.

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