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Xiaomi 17T Pro e 17 Ultra condividono molte caratteristiche premium, ma si rivolgono a utenti diversi. Ecco quale ha più senso acquistare.

Xiaomi

A pochi mesi dal lancio della serie Xiaomi 17, il produttore cinese ha ampliato la propria offerta con il nuovo 17T Pro. Il dispositivo si colloca in una fascia di prezzo inferiore rispetto a Xiaomi 17 Ultra, ma mantiene diverse caratteristiche tipiche dei modelli premium. La differenza di costo tra i due smartphone è significativa e rende interessante capire quali siano i reali vantaggi dell’Ultra e in quali situazioni il 17T Pro possa rappresentare una scelta più equilibrata.

Xiaomi 17T Pro vs 17 Ultra: le specifiche tecniche

Le differenze emergono già osservando la scheda tecnica. Xiaomi 17 Ultra è equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 5, mentre Xiaomi 17T Pro si affida al MediaTek Dimensity 9500. Entrambi appartengono alla fascia alta del mercato, ma il modello Ultra rappresenta la proposta tecnologicamente più avanzata dell’azienda.

Anche il display segue una filosofia differente. Xiaomi 17 Ultra integra un pannello LTPO OLED da 6,9 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Xiaomi 17T Pro utilizza invece uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz. Entrambi raggiungono una luminosità di picco pari a 3.500 nit.

Uno dei principali punti di forza di 17T Pro è la batteria. Il dispositivo può contare su una capacità di 7.000 mAh, superiore ai 6.000 mAh della versione globale di Xiaomi 17 Ultra. Anche la ricarica è più rapida, grazie al supporto a 100 W via cavo contro i 90 W del modello Ultra.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17 Ultra

La fotocamera di Xiaomi 17T Pro e 17 Ultra: chi scatta meglio?

È il comparto fotografico a giustificare gran parte della differenza di prezzo tra i due smartphone.

Xiaomi 17T Pro utilizza una configurazione Leica composta da una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e una ultra-grandangolare da 12 MP. Si tratta di una dotazione particolarmente interessante per la fascia di prezzo del dispositivo e rappresenta uno dei principali passi avanti compiuti dalla serie T.

Xiaomi 17 Ultra adotta invece una soluzione decisamente più ambiziosa. Il sensore principale è un modello da 1 pollice Light Fusion 1050L da 50 MP con stabilizzazione ottica. A questo si affiancano un teleobiettivo periscopico da 200 MP con OIS e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP.

Xiaomi 17 Ultra è stato sviluppato con una particolare attenzione alla fotografia. Il grande sensore principale migliora la gestione della luce e della gamma dinamica, mentre il teleobiettivo da 200 MP garantisce una maggiore flessibilità alle focali più spinte.

Xiaomi 17T Pro e 17 Ultra: i prezzi

Al lancio, Xiaomi 17T Pro è stato proposto a partire da 899,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi 17 Ultra ha invece debuttato a 1.499,90 euro nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Oggi i prezzi risultano leggermente più bassi, complice il tempo trascorso dal debutto commerciale.

Chi dovrebbe acquistare Xiaomi 17T Pro?

Xiaomi 17T Pro è la scelta più indicata per chi desidera uno smartphone completo senza superare la soglia dei mille euro. Offre un’autonomia superiore e un comparto fotografico in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti.

Xiaomi 17T Pro

Chi dovrebbe acquistare Xiaomi 17 Ultra?

Xiaomi 17 Ultra è pensato per chi considera la fotografia una priorità assoluta. Il sensore principale da 1 pollice, il teleobiettivo da 200 MP e una piattaforma hardware più avanzata lo rendono il modello più completo della gamma. Per chi cerca il massimo possibile in ambito fotografico, il sovrapprezzo rispetto al 17T Pro trova una giustificazione concreta.