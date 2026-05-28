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Xiaomi 17T e 17T Pro puntano tutto su autonomia e fotografia, con sensori Leica e specifiche molto più spinte rispetto al passato.

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Xiaomi ha lanciato i 17T e 17T Pro, aggiornando la serie T con batterie più grandi, chip MediaTek moderni e un focus sulla fotografia.

I modelli offrono display AMOLED ad alto refresh rate, certificazione IP68 e specifiche vicine ai flagship, con 6.500–7.000 mAh di batteria.

La fotocamera punta su un teleobiettivo Leica 5x, capacità video fino a 8K sul Pro e prezzi di partenza intorno a 749,90€ e 899,90€.

Xiaomi ha presentato ufficialmente i nuovi Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro, due smartphone che rinnovano in modo significativo la serie T, puntando soprattutto su autonomia e comparto fotografico. I nuovi modelli arrivano con batterie al silicio-carbonio più capienti rispetto alla generazione precedente, chip MediaTek di ultima generazione, un sistema fotografico sviluppato attorno al teleobiettivo Leica 5x e un design più curato.

L’azienda descrive questa generazione come il più grande aggiornamento mai introdotto nella linea T. Una definizione che trova conferma soprattutto nell’hardware dei due dispositivi, ora molto più vicini ai flagship della serie principale rispetto al passato.

Le specifiche tecniche di Xiaomi 17T e 17T Pro

Xiaomi 17T integra un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate a 120 Hz, PWM 3.840 Hz, supporto Dolby Vision. Sotto la scocca trova spazio MediaTek Dimensity 8500 Ultra, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1 fino a 512 GB. La batteria da 6.500 mAh supporta la ricarica rapida a 67W.

Xiaomi 17T Pro spinge ancora più in alto il livello tecnico. Il modello Pro utilizza infatti il nuovo MediaTek Dimensity 9500 realizzato a 3 nanometri e abbina il chip a una batteria da 7.000 mAh con ricarica cablata a 100 W, ricarica wireless a 50 W e 22,5 W reverse charging. Xiaomi parla inoltre di fino a 9,5 ore di registrazione video continua con una singola carica.

Sul fronte display, Xiaomi 17T Pro monta un pannello AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, risoluzione di 2.772 × 1.280 pixel, luminosità di picco di 3.500 nit. Entrambi gli smartphone sono certificati IP68 contro acqua e polvere e integrano un lettore ottico sotto al display.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Il comparto fotografico

La fotografia rappresenta uno degli elementi centrali della nuova serie. Xiaomi ha puntato in particolare sul teleobiettivo Leica 5x con lunghezza focale equivalente a 115 mm, presente sia su Xiaomi 17T sia sulla variante Pro.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i due smartphone supportano zoom ottico 5x, zoom "optical-quality" 10x e AI Ultra Zoom fino a 120x. Xiaomi 17T utilizza una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel.

Xiaomi 17T Pro mantiene una configurazione simile, ma introduce un sensore principale più grande e la registrazione video fino a 8K a 30 fps. Entrambi gli smartphone integrano inoltre una fotocamera frontale da 32 megapixel con registrazione 4K fino a 60 fps.

Xiaomi 17T e 17T Pro, il design

Dal punto di vista estetico, Xiaomi ha scelto un approccio più pulito rispetto alle precedenti generazioni. I due modelli adottano un ampio modulo fotografico quadrato con branding Leica ben visibile e bordi piatti.

La serie sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero, blu e viola. Xiaomi 17T utilizza una struttura completamente in plastica, mentre Xiaomi 17T Pro abbina un frame in alluminio a una scocca posteriore in plastica.

Una delle novità più evidenti riguarda le dimensioni. Per la prima volta, infatti, Xiaomi propone due formati distinti all’interno della stessa gamma T, con il modello Pro più grande rispetto alla variante standard.

Quanto costa Xiaomi 17T?

Xiaomi 17T partirà da circa 749,90 euro nella configurazione da 12 GB + 256 GB, mentre Xiaomi 17T Pro da 899,90 euro nella variante da 12 GB + 256 GB. Disponibili delle promo di lancio.

Xiaomi 17T e 17T Pro, l’uscita in Italia

Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro sono stati annunciati ufficialmente oggi durante l’evento globale dell’azienda. Gli smartphone sono già disponibili all’acquisto, con consegne a partire dal 1° giugno. Ricordiamo che l’azienda aveva recentemente lanciato anche Xiaomi 17 e 17 Ultra. Potrebbe anche arrivare successivamente Xiaomi 17 Max.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro