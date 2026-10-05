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Lo Xiaomi 17T Pro è in offerta con uno sconto del 28% e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo da 6,83 pollici ,tripla fotocamera Leica e batteria da 7000 mAh.

Xiaomi

Tra le novità più recenti lanciate sul mercato c’è lo Xiaomi 17T Pro, smartphone di fascia alta dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire dalla tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura foto perfette in qualsiasi situazione. Un telefono performante e con una mega batteria che da oggi trovi a un prezzo incredibile. Infatti, grazie alla promo anticipata della Festa delle Offerte Prime è disponibile su Amazon con un super sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico, come confermato da Rufus, l’intelligenza artificiale presente sulla piattaforma di e-commerce. Il risparmio netto è di 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Un’offerta completa sotto tutti i punti di vista per uno dei telefoni più interessanti disponibili oggi su Amazon.

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Xiaomi 17T Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo shock per lo Xiaomi 17T Pro. Grazie alla promo anticipata della Festa delle Offerte Prime lo trovi su Amazon con uno sconto del 28% e lo paghi 649,50 euro, con un risparmio netto di 250 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 54,16 euro al mese a tasso zero.

Acquistando oggi lo smartphone di Xiaomi ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non perdere questa opportunità: le scorte sono limitate.

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Xiaomi 17T Pro: le caratteristiche tecniche

Non esageriamo nel dire che lo Xiaomi 17T Pro è uno dei migliori telefoni top di gamma che puoi acquistare oggi. Il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo e per capirlo basta vedere le componenti tecniche scelte dal colosso cinese.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 144 Hz che lo rende molto più fluido mentre utilizzi i social e i videogame. Schermo immersivo e che si prende anche cura dei tuoi occhi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9500 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come detto, uno dei punti di forza dello smartphone è il comparto fotografico. Il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica, con l’azienda specializzata in ottiche che ha lavorato sia sui sensori sia sul software. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontali, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel.

Chiudiamo con un’altra caratteristica top dello smartphone: la batteria da 7000 mAh che dura più di due giorni e che supporta anche la ricaricare super rapida da 100 W. Non perdere tempo: la promo può terminare da un momento all’altro.

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