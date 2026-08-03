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Amazon, se compri questo smartphone il TV è in regalo: promo del giorno

Acquistando lo Xiaomi 17T Pro ricevi in regalo lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Scopri come funziona la promo.

4 min di lettura

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Redazione

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Parte posteriore dello smartphone Xiaomi 15 Amazon

Il mese di agosto non poteva cominciare in modo migliore per chi è alla ricerca di un telefono top di gamma. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon lo Xiaomi 17T Pro in offerta con una promo veramente speciale. Oltre allo sconto presente in pagina, ricevi anche in regalo lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di 179 euro. Una promo più unica che rara e che ti permette di fare un doppio colpaccio: approfittare del minimo storico per il telefono premium e ti porti a casa anche un televisore di ottima qualità da mettere in camera da letto o in cucina. Il telefono è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica, processore MediaTek che assicura prestazioni fulminee e una mega batteria da 7000 mAh che dura fino a tre giorni. Trovare di meglio è veramente difficile.

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Xiaomi 17T Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppia promo su Amazon per lo Xiaomi 17T Pro. Lo smartphone premium è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo a 799,90 euro con un risparmio netto di 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,98 euro al mese in modo da alleggerire l’esborso iniziale.

Come detto, l’offerta non finisce qui. Acquistandolo oggi ricevi in regalo anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore commerciale di 179 euro. Un ottimo televisore che puoi mettere in camera o in cucina e con cui puoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti.

La disponibilità dei due prodotti è immediata e acquistandoli oggi li ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo a disposizione per provarli: il reso gratuito è di quattordici giorni da quando li ricevi a casa.

 

Xiaomi 17T Pro: le caratteristiche tecniche

Non bisogna girarci troppo intorno: lo Xiaomi 17T Pro è un telefono premium e uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. Il merito è delle ottime componenti tecniche scelte dal produttore cinese che lo rendono reattivo, fluido e soprattutto affidabile.

La scheda tecnica si basa sul display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore scorrevolezza nell’utilizzo di tutti i giorni. Il pannello protegge anche i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu. Per le prestazioni puoi fare affidamento al processore MediaTek Dimensity 9500 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come detto, lo Xiaomi 17T Pro è anche un cameraphone. E lo dimostra l’ottimo lavoro svolto da Xiaomi con Leica. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo Leica sempre da 50 megapixel con lunghezza focale di 115 mm e stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per gli scatti frontale hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. Leica ha lavorato molto anche sulla componente software e ha dotato lo smartphone di strumenti avanzati e del supporto dell’AI per la fase di editing.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta. Lo smartphone è dotato di una mega batteria da 7.000 mAh in grado di assicurare un’autonomia fino a tre giorni con un utilizzo normale. Supporta la HyperCharge da 100 W per avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Ecco 5 smartphone in promo da oggi su Amazon

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