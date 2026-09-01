Xiaomi 17T al minimo storico con il maxi sconto di Amazon: affare lampo

Lo Xiaomi 17T è in promo al minimo storico con il 30% di sconto. Schermo super fluido, tripla fotocamera Leica e mega batteria da 6500 mAh.

Amazon

L’occasione giusta per cominciare al meglio il mese di settembre. Grazie alle promo disponibili da oggi su Amazon puoi acquistare lo Xiaomi 17T al prezzo più basso mai registrato su Amazon. Da oggi, infatti, il telefono top del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 220 euro su quello di listino e fai un super affare. Lo Xiaomi 17T ha fatto il suo debutto sul mercato da pochi mesi e si posiziona nella fascia alta del mercato. Dotato di un display AMOLED fluido, di un ottimo processore MediaTek che supporta il multitasking e qualsiasi applicazione, una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica per scatti professionali e per finire una mega batteria da 6500 mAh che dura almeno due giorni. Non perdere tempo: le scorte sono limitate.

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo disponibile da oggi su Amazon il prezzo dello Xiaomi 17T scende a 524,99 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Per questo telefono top di gamma si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e risparmi più di 220 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

Un telefono molto spesso sottovalutato quando si va alla ricerca di un nuovo telefono top, ma che in realtà si rivela essere uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, soprattutto oggi che è in offerta con un mega sconto del 30%.

Per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Lo Xiaomi 17T è dotato di uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rare fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD. Dotato anche della tecnologia Eye-Care che si prende cura dei tuoi occhi. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8500 supportato anche da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con nessuna tipologia di app.

Il comparto fotografico è sicuramente uno dei punti forti dello smartphone, grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom 5x. Per i selfie hai a disposizione un’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel. Un sistema di fotocamere da top vero top di gamma e che assicura scatti perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con l’altra caratteristica che lo rende unico: la mega batteria da 6500 mAh che assicura un’autonomia che supera le quarantotto ore. Non manca il supporto alla ricarica super rapida.

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