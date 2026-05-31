Lo Xiaomi 17T è in offerta con una promo lancio e ricevi lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici a solo un euro. Ottime prestazioni e tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica.

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Su Amazon fa il suo debutto il nuovo Xiaomi 17T, smartphone del colosso cinese che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica basata su alcune delle migliori componenti tecniche del momento. Per l’occasione Amazon e Xiaomi hanno lanciato una promo lancio che non devi farti scappare. Infatti, lo smartphone è disponibile in bundle con lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Praticamente il televisore lo paghi solamente un euro e il risparmio netto sfiora i 170 euro. Un’occasione unica per acquistare uno dei migliori telefoni del momento e ricevere un televisore utilissimo per la camera da letto, la cucina, ma anche per il salotto.

Xiaomi 17T

Lo Xiaomi 17T combina quanto di meglio possa offrire la tecnologia in questo momento. Oltre a un display ad altissima risoluzione e super fluido, trovi anche un sistema di fotocamere professionale sviluppato da Leica che assicura scatti perfetti in ogni situazione. Non manca, infine, una super batteria da 6500 mAh che dura fino a due giorni.

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per lo Xiaomi 17T troviamo un’offerta lancio su Amazon da cogliere al volo. Lo smartphone è disponibile in bundle con lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Solo per pochissimi giorni è disponibile in promo a un prezzo di 750,90 euro, e lo smart TV è praticamente regalato (lo paghi solamente 1 euro). Il risparmio netto del bundle è di poco inferiore ai 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del bundle è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa. Giorni utili per testare sia lo smartphone sia lo smart TV.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T: le caratteristiche tecniche

Con lo Xiaomi 15T il colosso cinese lancia sul mercato un’ottima alternativa ai tanti dispositivi top presenti sul mercato, a un prezzo decisamente inferiore. Le qualità dello smartphone sono sotto gli occhi di tutti, a partire dall’ottimo display da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K e refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni che lo rendono più compatto rispetto alla maggior parte dei telefoni in circolazione, e diventa un’ottima alternativa per chi vuole un telefono maneggevole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è realizzato nuovamente in collaborazione con Leica, che ha prodotto tutti i sensori fotografici presenti nello smartphone. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel e con stabilizzatore ottico dell’immagine. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 32 megapixel. Oltre a sensori di livello altissimo, lo smartphone è dotato anche di algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che migliorano qualsiasi scatto e ti aiutano anche nella fase di post-editing.

L’ultimo elemento che cattura l’attenzione è la batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale e supporta la ricarica rapida da 67 W. Sullo smartphone sono presenti anche alcuni strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni e utilizzano l’intelligenza artificiale in modo utile.

Come detto, lo smartphone arriva in bundle con lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Un televisore compatto, con uno schermo ad alta risoluzione e che utilizza la piattaforma Google TV per offrire il massimo dell’intrattenimento.

Xiaomi 17T