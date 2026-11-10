Xiaomi 17T, lo smartphone top con un super sconto: va comprato subito

Lo Xiaomi 17T è in offerta con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo AMOLED super fluido, ottimo processore e tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica.

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Se stai cercando un telefono top di gamma, questa è l’offerta che fa per te. E non te la devi far scappare per nessun motivo. Parliamo dello Xiaomi 17T disponibile su Amazon con uno sconto del 24% che fa risparmiare poco meno di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa assicurare. Lo Xiaomi 17T è uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi mesi e dotato del meglio che possa offrire la tecnologia, a partire da un comparto fotografico realizzato in collaborazione dal Leica. Ottimo anche il resto della scheda tecnica, a partire da un display AMOLED super fluido, processore MediaTek ad alte prestazioni e una maxi batteria da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Xiaomi 17T 549,90 € -24% 725,49 € Risparmi 175,59 € Acquista su Amazon

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Xiaomi 17T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non puoi farti sfuggire. Da oggi trovi lo Xiaomi 17T in offerta a un prezzo di 549,90 euro grazie allo sconto del 24% presente in pagina. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 45,83 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Acquistando oggi lo smartphone di Xiaomi, lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Inoltre, come per tutti i prodotti acquistati in questo ultimo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2027 per effettuare il reso gratuito.

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Xiaomi 17T: fotocamere Leica e super batteria

Per ottenere il badge "Scelta Amazon" bisogna rispettare precisi requisiti di qualità e di affidabilità, e lo Xiaomi 17T li ha tutti. Lo smartphone ha un’ottima scheda tecnica basata su componenti di ultima generazione che assicurano anche prestazioni elevate.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: il comparto fotografico. Realizzato in collaborazione con Leica, posiziona lo smartphone nella fascia alta del mercato.

Fotocamera principale : sensore Leica da 23 mm da 50 megapixel

: sensore Leica da 23 mm da 50 megapixel Teleobiettivo periscopico Leica da 115 mm cda 50 megapuxel

Leica da 115 mm cda 50 megapuxel Fotocamera ultragrandangolare Leica da 12 megapixel

Leica da 12 megapixel Fotocamera anteriore da 32 megapixel

Un comparto fotografico equilibrato, supportato dai sistemi di intelligenza artificiale di Xiaomi che migliorano scatti e video.

Il resto della scheda tecnica non è da meno. Lo smartphone monta un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz con protezione per gli occhi. La luminosità è elevata e lo rende visibile sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8500 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Chiudiamo con un altro elemento che rende il telefono unico: la maxi batteria da 6500 mAh che dura fino a due giorni e supporta anche la ricarica super rapida.

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