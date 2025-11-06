Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Xiaomi

Xiaomi prepara il debutto del nuovo Xiaomi 17 Ultra, quarto modello della serie 17, pensato come cameraphone di riferimento con SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, display OLED 2K da 6,8 pollici a 120 Hz e comparto fotografico di punta, con sensore principale da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Il lancio è atteso entro fine 2025 in Cina e nel primo trimestre 2026 in Europa; lo smartphone sarà disponibile in due varianti, una delle quali dotata di connettività satellitare.

Xiaomi ha svelato, alcune settimane fa, i suoi nuovi top di gamma che compongono la serie Xiaomi 17. Per il momento, l’azienda ha lanciato tre modelli (Xiaomi 17, 17 Pro e il flagship 17 Pro Max), già disponibili in Cina e in arrivo anche sul mercato europeo nel corso delle prossime settimane.

A completare la serie arriverà un quarto modello. Xiaomi, infatti, sta lavorando al nuovo Xiaomi 17 Ultra, il cameraphone pensato per convincere gli utenti alla ricerca di uno smartphone potente e in grado di offrire un comparto fotografico al top, sotto tutti i punti di vista, come già fatto con il 15 Ultra (in foto). Il progetto in questione è protagonista oggi di nuove indiscrezioni.

Come sarà lo Xiaomi 17 Ultra

Il nuovo Xiaomi 17 Ultra sarà un vero e proprio top di gamma. Di conseguenza, lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, una garanzia assoluta per prestazioni al top. Il chip in questione, infatti, è il nuovo top di gamma della famiglia Snapdragon e arriverà su buona parte dei flagship dei prossimi mesi.

Oltre a varie combinazioni di RAM e storage, lo smartphone potrà contare su un display OLED da 6,8 pollici, con un pannello caratterizzato da risoluzione 2K e da una frequenza di aggiornamento che potrà arrivare a 120 Hz. Non ci sono ancora informazioni sulla capacità della batteria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, vero e proprio punto di forza del dispositivo, è confermata la presenza di un nuovo sensore principale da 50 Megapixel che sarà più grande rispetto a quello utilizzato sullo Xiaomi 15 Ultra. Da segnalare anche la presenza, praticamente certa, di un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel.

Stando ai dati di certificazione, lo Xiaomi 17 Ultra sarà realizzato in due varianti. Una di queste permetterà di sfruttare la connettività satellitare (almeno in Cina). Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica dovrebbero emergere a breve.

Quando arriva il nuovo cameraphone

Per il momento, non c’è ancora una data ufficiale per il debutto. Lo Xiaomi 17 Ultra potrebbe essere svelato entro fine 2025 in Cina, per poi arrivare nel corso del primo trimestre del 2026 in Europa. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda il prezzo, invece, è facile ipotizzare un listino molto alto, con lo smartphone che potrebbe partire da circa 1.500 euro sul mercato europeo, in linea con il prezzo della generazione precedente.