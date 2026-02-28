Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Xiaomi presenta in Europa 17 e 17 Ultra il 28 febbraio a Barcellona. Ecco cosa sappiamo su hardware, fotocamere Leica, design e possibili prezzi.

iStock

Il 28 febbraio 2026, Xiaomi alza il sipario sulla nuova generazione di smartphone di fascia alta destinati al mercato europeo. L’evento globale si terrà a Barcellona alle 14, ora italiana, alla vigilia del Mobile World Congress 2026, e segnerà il debutto internazionale di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, già presentati in Cina nei mesi scorsi.

Per l’Italia sono attese queste due versioni. Le varianti Pro e Pro Max, lanciate sul mercato cinese, al momento non risultano previste per la distribuzione ufficiale in Europa.

I nuovi smartphone Xiaomi

La serie 17 rappresenta il vertice dell’offerta Xiaomi per il 2026. Entrambi i modelli condividono la stessa base tecnica: HyperOS 3, basato su Android 16, e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri.

Il chip adotta un’architettura octa-core con due core ad alte prestazioni fino a 4,6 GHz e sei core a 3,62 GHz. Xiaomi parla di un incremento del 20% nelle prestazioni e di un miglioramento dell’efficienza energetica del 35% rispetto alla generazione precedente. La GPU Adreno 840 promette un salto del 23% sul piano grafico, accompagnato da una riduzione dei consumi del 20%.

Sul piano costruttivo, entrambi i dispositivi sono certificati IP68; Xiaomi 17 Ultra estende la protezione anche agli standard IP66 e IP69. Il sensore di impronte digitali a ultrasuoni è integrato sotto il display.

Xiaomi 17: specifiche tecniche, design e fotocamera

Xiaomi 17 adotta un pannello OLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2.656 x 1.220 pixel. Il refresh rate raggiunge i 120 Hz e la luminosità di picco dichiarata arriva a 3.500 nit. Sono supportati HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision.

Per il mercato globale sono previste due configurazioni con 12 GB di RAM, abbinate a 256 o 512 GB di memoria interna. Rispetto alla versione cinese cambia la batteria, che scende a 6.330 mAh contro i 7.000 mAh. La ricarica cablata arriva a 100 W, mentre quella wireless si ferma a 50 W.

Il comparto fotografico nasce dalla collaborazione con Leica e ruota attorno a tre sensori da 50 megapixel. La fotocamera principale utilizza il sensore Light Hunter 950 con stabilizzazione ottica. Il teleobiettivo offre uno zoom ottico 2,6x, mentre l’ultra-grandangolare copre un angolo di 102 gradi. Sul fronte è presente una camera da 50 MP con autofocus.

Xiaomi 17 Ultra: specifiche tecniche, design e fotocamera

Xiaomi 17 Ultra punta su un display LTPO OLED da 6,9 pollici con risoluzione di 2.608 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz. Anche in questo caso la luminosità massima dichiarata è di 3.500 nit.

È soprattutto la dotazione fotografica del modello a segnare la differenza. Il sensore principale è un 50 MP da 1 pollice Light Fusion 1050L con stabilizzazione ottica. Il teleobiettivo periscopico raggiunge i 200 MP ed è anch’esso stabilizzato, mentre l’ultra-grandangolare è da 50 MP. È prevista anche una Leica Edition con ghiera fisica per la regolazione dello zoom.

Per l’Europa sono attese configurazioni con 16 GB di RAM e tagli di memoria da 512 GB o 1 TB.

I prezzi di Xiaomi 17 e 17 Ultra: quando costano?

I prezzi italiani saranno comunicati durante l’evento del 28 febbraio. In Germania è comparsa per breve tempo una versione da 512 GB di Xiaomi 17 a 1.099 euro. Secondo altre indiscrezioni, la variante da 256 GB potrebbe posizionarsi intorno ai 999 euro. Non sono emerse, al momento, cifre europee per Xiaomi 17 Ultra.

Quando escono Xiaomi 17?

La presentazione internazionale è fissata per il 28 febbraio a Barcellona. Xiaomi non ha ancora indicato una data precisa per l’avvio delle vendite in Italia.