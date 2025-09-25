Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Xiaomi ha svelato i nuovi Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max: si tratta dei nuovi smartphone top di gamma con Snapdragon 8 Elite Gen 5, ecco caratteristiche e prezzi

In sintesi

Xiaomi 17 Series: tre modelli (17, 17 Pro, 17 Pro Max) con Snapdragon 8 Elite Gen 5, display da 6,3” a 6,9”, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage, e tripla fotocamera posteriore da 50 MP.

Batteria e disponibilità: capacità da 6.300 a 7.500 mAh con ricarica rapida 100 W e wireless 50 W; in vendita in Cina subito, arrivo in Europa previsto tra fine anno e inizio 2026.

Come anticipato nei giorni scorsi, Xiaomi ha svelato ufficialmente la nuova serie Xiaomi 17. Si tratta dei nuovi smartphone top di gamma dell’azienda cinese che raccolgono l’eredità degli Xiaomi 15 (non ci sarà, invece, una serie 16). La nuova famiglia è composta da tre modelli: Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max. La nomenclatura scelta dall’azienda ricorda, come ammesso nei giorni scorsi da Xiaomi, quella utilizzata da Apple. Ricordiamo che nelle scorse ore Xiaomi ha svelato in Italia i nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro.

Le specifiche dei nuovi Xiaomi

Tutti gli smartphone di Xiaomi della serie 17 possono sfruttare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. La famiglia segue la nomenclatura di Apple con un modello base, un Pro e un Pro Max.

Il modello “base” è lo Xiaomi 17 e include un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Lo smartphone include una batteria da 7.000 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori da 50 Megapixel (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo).

C’è poi il nuovo Xiaomi 17 Pro che propone le stesse dimensioni del modello base ma aggiunge un display posteriore da 2,7 pollici. Per la versione Pro ci sono anche varianti da 16 GB e fino a 1 TB di storage. Per il Pro c’è una batteria da 6.300 mAh. Cambia anche il teleobiettivo: per il Pro c’è un teleobiettivo periscopico, sempre da 50 Megapixel.

A completare la gamma, infine, troviamo lo Xiaomi 17 Pro Max, vero e proprio flagship della casa cinese per i prossimi mesi. Lo smartphone include un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz oltre a un display esterno da 2,9 pollici.

Il Pro Max riprende le stesse specifiche del Pro ma propone una batteria molto più grande. Lo smartphone, infatti, include un’unità da 7.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone Xiaomi sono in vendita da subito in Cina con prezzi da:

4.499 Yuan (circa 540 ero) per Xiaomi 17

4.999 Yuan (circa 599 euro) per Xiaomi 17 Pro

5.999 Yuan (circa 720 euro) per Xiaomi 17 Pro Max

Per il lancio commerciale in Europa bisognerà attendere. I nuovi top di gamma di Xiaomi dovrebbero arrivare nel nostro mercato tra la fine dell’anno in corso e i primi mesi del prossimo anno.

Al momento, inoltre, non c’è alcuna certezza in merito a quali modelli Xiaomi sceglierà di portare in Europa. Come già avvenuto in passato, infatti, alcune varianti della nuova famiglia di top di gamma dell’azienda potrebbero non arrivare sul mercato europeo.

Nei prossimi mesi, inoltre, dovrebbe esserci il debutto anche di una variante Ultra, erede del cameraphone Xiaomi 15 Ultra. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nei prossimi giorni.