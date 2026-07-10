Xiaomi, lo smartphone super top in offerta con uno sconto pazzesco: prezzo in picchiata

Lo Xiaomi 17 è in offerta al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo compatto e tripla fotocamera da 50 megapixel.

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L’offerta più interessante presente in questi ultimi mesi su Amazon per lo Xiaomi 17, l’ultima versione dello smartphone premium del colosso cinese. Da oggi lo smartphone è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto di poco superiore ai 100 euro e ha anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, in modo da non effettuare una spesa ingente in un’unica soluzione. Lo sconto non è elevatissimo, ma per un telefono che non si trova così spesso in promo è un’occasione da non farsi sfuggire. Anche con questo modello Xiaomi ha fatto le cose per bene, dotandolo delle migliori componenti del momento, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee. Grazie alla partnership con Leica il comparto fotografico è tra i migliori in circolazione, con una tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel. Non perdere questa occasione: la promo può terminare da un momento all’altro.

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Xiaomi 17: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo Xiaomi 17. Lo smartphone del produttore cinese è disponibile su Amazon a 899,91 euro, con uno sconto superiore ai 100 euro su quello di lancio. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 179,99 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui il reso gratuito. Puoi testarlo con tutta calma grazie alla possibilità di effettuare il reso entro quattordici giorni dalla consegna.

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Xiaomi 17: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 17 è uno dei pochi smartphone disponibili sul mercato ad abbinare a delle dimensioni compatte una super batteria in grado di durare fino a due giorni. Il telefono, infatti, è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz. Colori realistici, contrasto infinito e lo puoi utilizzare anche con una sola mano. La batteria, invece, è da 6330 mAh e può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Con la ricarica HyperCharge da 100 W hai il 100% di autonomia in poco meno di mezzora e supporta anche la ricarica wireless fino a 50 W.

Le prestazioni sono da top di gamma. Sotto la scocca è presente il chipset di ultima generazione Snapdragon 8 Gen5 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Puoi utilizzare qualsiasi applicazione senza timori e il multitasking non è certo un problema.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti di questo smartphone e il merito è della partnership con Leica. Il colosso delle ottiche ha lavorato sia sugli aspetti tecnici, dotando lo smartphone di un comparto fotografico posteriore con una tripla fotocamera da 50 megapixel, tra cui un teleobiettivo flottante con lunghezza focale da 60 mm. Anche la fotocamera frontale per i selfie è da 50 megapixel. Leica si è concentrata anche sul software, aggiungendo tante modalità di scatto ad hoc. L’intelligenza artificiale, invece, ti supporta nella fase di post editing.

Restando in tema di intelligenza artificiale, lo Xiaomi 17 è dotato di Xiaomi HyperAI che mette a disposizione tanti strumenti utili che migliorano la produttività.

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Ecco altri 5 smartphone in promo da oggi su Amazon.

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