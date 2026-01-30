Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Leak e listini europei rivelano prezzi, RAM, storage e colori di Xiaomi 17 e 17 Ultra. Ecco cosa sappiamo prima del lancio ufficiale.

Il quadro relativo alla serie Xiaomi 17 destinata al mercato europeo inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. In attesa di un annuncio ufficiale da parte dell’azienda, l’incrocio tra leak attribuiti a fonti già note e listini apparsi per breve tempo presso un rivenditore tedesco ha fatto emergere indicazioni concrete su configurazioni di memoria, varianti cromatiche e possibili prezzi per l’Europa.

Xiaomi 17 e 17 Ultra, i prezzi europei: quanto costeranno?

Secondo quanto riportato da Notebookcheck, un rivenditore tedesco avrebbe mostrato Xiaomi 17 nella configurazione da 512 GB di archiviazione al prezzo di 1.099 euro. La comparsa di questa versione lascia intendere un listino articolato su più tagli di memoria, con una variante base da 256 GB che, stando alle informazioni condivise dal leaker Sudhanshu Ambhore, potrebbe collocarsi su una fascia inferiore, intorno ai 999 euro.

Al momento non sono invece emerse indicazioni ufficiali sui prezzi europei di Xiaomi 17 Ultra. Le fonti disponibili si limitano a confermare le configurazioni di memoria previste, senza fornire riferimenti diretti alle cifre di lancio.

RAM, storage e batteria di Xiaomi 17

Per quanto riguarda le configurazioni, Xiaomi 17 dovrebbe arrivare sul mercato globale in due varianti, entrambe con 12 GB di RAM, abbinate rispettivamente a 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione. Allo stato attuale non risultano versioni con 16 GB di RAM destinate all’Europa per il modello standard. L’unica differenza rispetto alla variante cinese riguarderebbe la batteria, con una capacità di 6.330 mAh contro i 7.000 mAh del modello commercializzato in Cina.

Xiaomi 17 Ultra si collocherebbe su un livello superiore, con un’unica dotazione di 16 GB di RAM e due opzioni di storage, da 512 GB o 1 TB, a conferma del posizionamento del dispositivo nella fascia più alta del catalogo.

Xiaomi 17 e 17 Ultra, i colori disponibili

Anche il capitolo delle colorazioni sembra ormai definito. Xiaomi 17 dovrebbe essere proposto nelle varianti nero, blu e verde. Per Xiaomi 17 Ultra, invece, le opzioni previste sarebbero nero, bianco e verde. Non vengono menzionate edizioni speciali o versioni dedicate, un dettaglio che suggerisce un’offerta cromatica allineata agli standard globali del marchio.

Quando arriverà la serie Xiaomi 17 in Italia?

Xiaomi non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto internazionale della serie 17. Le indiscrezioni più accreditate parlano di un lancio globale successivo alla conclusione del Mobile World Congress 2026, in programma a Barcellona all’inizio di marzo. In questo scenario, la disponibilità in Italia dovrebbe seguire a breve distanza l’annuncio europeo.

In assenza di conferme ufficiali, le informazioni restano legate a leak e segnalazioni di mercato. I dati emersi finora, però, delineano una strategia piuttosto chiara per l’Europa, con prezzi in linea con la generazione precedente e una gamma di configurazioni pensata per coprire sia il segmento premium sia quello dei flagship più compatti.

Nel complesso, la serie Xiaomi 17 si inserisce in un contesto competitivo particolarmente affollato. Con prezzi, configurazioni e dotazioni ormai delineate per il mercato europeo, il nuovo flagship cinese si prepara a confrontarsi direttamente con iPhone 17 e con la prossima generazione dei Samsung Galaxy S26, attesi nella stessa fascia di mercato. La sfida si giocherà sul terreno ormai consolidato dei top di gamma, dove scelte hardware e politiche di prezzo diventano decisive per ritagliarsi spazio in un segmento sempre più maturo e selettivo.