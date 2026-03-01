Xiaomi, se compri questo smartphone ti regalano un televisore

Amazon

Lo Xiaomi 17, nuovo smartphone premium del colosso cinese, è stato appena presentato ed è già disponibile per essere acquistato su Amazon. E come spesso accade in questi casi, è disponibile una promo lancio da urlo. Acquistando lo smartphone sul sito di e-commerce e spendendo solamente un euro in più rispetto al prezzo base ricevi il televisore Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici. Lo sconto sul bundle è di ben il 27% e risparmi più di 330 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni direttamente il valore di permuta.

Xiaomi 17 + Xiaomi TV A Pro QLED 50 pollici

La disponibilità del bundle è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi, in modo da testarne tutte le funzionalità.

Il nuovo Xiaomi 17 è uno dei telefoni più interessanti lanciati in questi ultimi mesi. Telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato di caratteristiche e componenti top di gamma.

Partiamo dallo schermo CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 120 Hz. Display molto luminoso, che protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso. E non è tutto: le cornici praticamente assenti lo rendono anche tra i telefoni più compatti sul mercato. L’ergonomia è uno dei punti forti di questo telefono. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 5, ultima versione del chip top di gamma che assicura prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione. A supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare app e salvare immagini.

A proposito di foto, il comparto fotografico è uno dei punti forti di questo dispositivo. Anche per questa versione Xiaomi ha confermato la partnership con Leica che ha prodotto tutti i sensori. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con fotocamera principale da 50 megapixel dotata di stabilizzatore ottico dell’immagine, teleobiettivo flottante Leica da 50 megapixel da 60mm e fotocamera ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel. Anche la fotocamera per i selfie è da 50 megapixel. Il risultato finale è la possibilità di scattare foto perfette in ogni momento della giornata, anche quando c’è pochissima luce. A supporto hai anche gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale sviluppati da Xiaomi.

A proposito di intelligenza artificiale, a bordo trovi Xiaomi HyperOS 3, ultima versione del sistema operativo basato sull’AI. A disposizione hai strumenti ancora più avanzati che ti supportano in ogni momento della giornata, dalla scrittura al riconoscimento vocale fino alla ricerca AI. Chiudiamo con un’ultima novità: la batteria da 6330 mAh che dura fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie al supporto alla ricarica rapida da 100 W impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Piccola chiosa finale sul televisore che si riceve praticamente in regalo. Si tratta dello Xiaomi TV A Pro QLED da 50 pollici. Lo schermo ha una risoluzione 4K e la qualità delle immagini è elevatissima. Essendo una Google TV supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ogni sera puoi vedere tutti i tuoi programmi preferiti. Un’offerta shock che non puoi farti scappare.

