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Xiaomi 17 Max arriva con una batteria da 8.000 mAh e una scheda tecnica da top di gamma. Il nuovo flagship Xiaomi, però, per ora resta esclusivo del mercato cinese.

Xiaomi

Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo Xiaomi 17 Max, flagship focalizzato su autonomia e fotocamera con batteria da 8.000 mAh.

Il telefono integra ricarica cablata 100 W, wireless 50 W, chip Surge per efficienza e una tripla camera sviluppata con Leica da 200 MP.

Tra le specifiche figurano display OLED 6,9" LTPO, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Wi‑Fi 7 e Android 16; la vendita globale non è confermata.

Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi 17 Max, uno smartphone che punta soprattutto su autonomia e comparto fotografico. Il modello entra nella linea flagship del brand come variante posizionata sopra la versione standard della serie Xiaomi 17 e si distingue immediatamente per un elemento preciso: la batteria da 8.000 mAh, la più capiente mai utilizzata da Xiaomi nella sua gamma principale di smartphone top di gamma.

L’azienda ha annunciato il dispositivo durante il suo evento dedicato all’ecosistema prodotti, confermando anche una scheda tecnica particolarmente ricca. Per il momento, però, il telefono è stato presentato esclusivamente per il mercato cinese.

Xiaomi 17 Max, batteria e fotocamera sono le vere innovazioni

La caratteristica più interessante di Xiaomi 17 Max è senza dubbio la batteria da 8.000 mAh. Xiaomi sostiene di aver utilizzato la tecnologia proprietaria Jinshajiang, con contenuto di silicio fino al 16% e densità energetica pari a 894Wh/L. Lo smartphone supporta inoltre la ricarica rapida cablata da 100 W e quella wireless da 50 W.

All’interno del dispositivo trovano spazio anche i chip proprietari Surge P3 e Surge G2, impiegati rispettivamente per la gestione della ricarica e dell’efficienza energetica.

Anche il comparto fotografico rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo flagship. Xiaomi 17 Max integra una tripla fotocamera sviluppata in collaborazione con Leica. Il sensore principale è un HP9 da 200 megapixel con formato da 1/1.4 pollici e rivestimento pyramid coating ad alta trasmittanza.

Accanto alla fotocamera principale troviamo un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x, zoom ottico lossless 6x e supporto alle macro fino a 15 centimetri. La fotocamera frontale è invece da 32 megapixel.

La scheda tecnica di Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max, affiancato dai modelli precedentemente lanciati, utilizza un display OLED piatto da 6,9 pollici con refresh rate LTPO da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 3.500 nit. Il pannello sfrutta la tecnologia SuperPixel sviluppata dall’azienda, pensata per offrire una resa vicina al 2K mantenendo consumi energetici più contenuti.

La protezione del display è affidata al Dragon Crystal Glass di terza generazione. Xiaomi dichiara una resistenza alle cadute migliorata fino a 20 volte rispetto alle soluzioni tradizionali.

Sotto la scocca trova spazio il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da memoria LPDDR5X e archiviazione UFS 4.1. Il telefono utilizza inoltre un sistema di raffreddamento avanzato con camera di vapore e dissipazione tridimensionale progettata per gestire sessioni di gioco prolungate.

Tra le altre caratteristiche figurano Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, sensore di impronte ultrasonico 3D, speaker stereo duali, USB 3.2 Gen 1 e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 16 con HyperOS 3.0. Xiaomi 17 Max viene proposto nelle colorazioni White, Sky Blue e Pixel Black.

Xiaomi 17 Max arriverà in Italia?

Al momento Xiaomi non ha confermato una distribuzione globale del nuovo Xiaomi 17 Max. Tutte le informazioni ufficiali diffuse dall’azienda riguardano infatti il mercato cinese, dove il dispositivo è già disponibile in preordine con vendite fissate dal 25 maggio.

Va però considerato che Xiaomi continua a mantenere una presenza molto forte nel mercato europeo e italiano. Per questo motivo non è escluso che l’azienda possa annunciare successivamente una versione globale del dispositivo o un modello simile destinato anche ai mercati internazionali.

Quanto costa Xiaomi 17 Max?

In Cina, Xiaomi 17 Max parte da 4.299 yuan (545 euro) nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. La versione con 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione costa invece 4.599 yuan (583 euro), mentre il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna viene proposto a 4.899 yuan (621 euro).

La configurazione più avanzata, con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, raggiunge infine i 5.299 yuan (672 euro).