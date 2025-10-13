Xiaomi, lo smartphone premium a prezzo stracciato: costa la metà

Su Amazon trovi lo Xiaomi 15T e lo Xiaomi 15T Pro in promo con un triplo sconto e risparmi centinaia di euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Le offerte incredibili le riconosci da pochi e semplici elementi: lo sconto elevato e la qualità del prodotto. Se un dispositivo da poco uscito sul mercato lo trovi con uno sconto che sfiora il 50%, allora vuol dire che non devi perdere tempo e devi approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade oggi con lo Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro, telefoni top di gamma da pochissimo lanciati sul mercato e che da oggi trovi su Amazon con un triplo sconto che fa crollare il prezzo. Non stiamo esagerando, la promo è veramente unica.

Lo Xiaomi 15T lo trovi con uno sconto totale del 42% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi in regalo anche la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore commerciale di circa 130 euro. Altrettanto eccezionale la promo per lo Xiaomi 15T Pro: è disponibile con uno sconto totale del 34% e risparmi più di 300 euro su quello consigliato. Acquistandolo oggi ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, smartwatch dal valore commerciale di circa 150 euro. La scheda tecnica dello smartphone è quella tipica di un top di gamma, con un ottimo comparto fotografico e una batteria che dura per più di un giorno. Non perdere tempo e clicca sui banner qui in basso.

Xiaomi 15T: scheda tecnica, prezzo, offerta e sconto Amazon

Iniziamo con l’offerta disponibile su Amazon per lo Xiaomi 15T. Lo smartphone del colosso cinese è disponibile a un prezzo di 499,90 euro, con uno sconto totale del 42%. Il prezzo finale si compone di uno sconto fisso del 17% a cui aggiungere un primo coupon che fa scendere il prezzo di 50 euro e di un successivo buono sconto che ti fa risparmiare altri 100 euro. Non finisce qui: se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto extra di 50 euro e il prezzo scende a 449,90 euro. Per chi lo acquista oggi, c’è anche in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore commerciale di poco inferiore ai 130 euro. La disponibilità del bundle è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo Xiaomi 15T è un vero top di gamma. La scheda tecnica si basa su un ottimo schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Sistema fotografico Leica con fotocamera principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 67W.

Xiaomi 15T Pro: scheda tecnica, prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta straordinaria anche per il modello più potente. Lo Xiaomi 15T Pro è in offerta a un prezzo di 599,90 euro, con uno sconto totale del 34%. Il prezzo si compone di uno sconto fisso del 13% a cui aggiungere un primo coupon che fa risparmiare 100 euro e di un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto extra di 100 euro e il prezzo scende a 499,90 euro. Ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, orologio dal valore commerciale di circa 150 euro. Acquistandolo oggi ti viene consegnato nel giro di un paio di giorni.

Lo Xiaomi 15T Pro condivide con il fratello "minore" gran parte delle caratteristiche tecniche, ma differisce per alcune componenti che fanno la differenza. Lo schermo è lo stesso: display AMOLED da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e refresh rate fino a 144 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9400+ con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Eccellente il comparto fotografico: sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale fino a 115 mm e zoom ottico 5x che può arrivare fino a 20x, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Batteria da 5500mAh con ricarica supera rapida da 90 W. A supporto hai anche strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

