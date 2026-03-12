Xiaomi 15, sprofonda il prezzo al minimo storico: sconto da urlo

Lo Xiaomi 15T è in offerta con un super sconto di 200 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon entra nel vivo con tante promo speciali da cogliere al volo. Come quella disponibile da oggi per lo Xiaomi 15T, smartphone premium del colosso cinese che assicura prestazioni top e un design ricercato. Grazie all’offerta che troviamo su Amazon il prezzo scende a 599,90 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Il risparmio netto è di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,98 euro al mese. Condizioni che solo Amazon sa assicurarti. Non farti sfuggire questa opportunità: le scorte sono limitate.

Lo smartphone di Xiaomi è già pronto per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Uno smartphone che non teme confronti. Poco conosciuto al grande pubblico, lo Xiaomi 15T Pro è una delle migliori soluzioni disponibili oggi su Amazon per un telefono top. La scheda tecnica si basa sul processore top MediaTek Dimensity 9400+, che garantisce una fluidità elevata con qualsiasi applicazione, anche grazie alla presenza di 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.. Il design, raffinato e moderno, ospita un display CrystalRes AMOLED da 6,83 pollici con un refresh rate dinamico fino a 144Hz, per una maggiore scorrevolezza con le app che utilizzi maggiormente.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica, con il colosso delle ottiche che si è dedicata alla realizzazione dei sensori e all’ottimizzazione software. Il sensore principale è da 50 megapixel, così come l’obiettivo il teleobiettivo con stabilizzazione ottica dell’immagine. Il sensore ultragrandangolare, invece, è da 12 megapixel. Ottima anche la fotocamera frontale da 32 megapixel che assicura selfie perfetti in ogni situazione.

Sul fronte dell’autonomia, lo Xiaomi 15T Pro non accetta compromessi. La batteria da 5500 mAh ti accompagna per tutto il giorno e il supporto alla ricarica HyperCharge da 120W,permette di avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo. Il sistema operativo Xiaomi HyperOS, fluido e profondamente integrato con l’intelligenza artificiale, offre funzioni smart per la produttività e la sicurezza.

