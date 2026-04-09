Xiaomi 15, il prezzo sprofonda al minimo storico: offerta imperdibile

Da oggi trovi lo smartphone top di Xiaomi in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Scopri prezzo e caratteristiche.

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Tra gli smartphone top di gamma con un rapporto qualità-prezzo elevato, ce ne è uno che da oggi sta catturando l’attenzione. Parliamo dello Xiaomi 15T, telefono del colosso cinese uscito sul mercato da qualche mese e dotato di una scheda tecnica molto interessante, grazie anche alla collaborazione con Leica che si è concentrata sul comparto fotografico. Grazie allo sconto lampo del 26% disponibile oggi, il prezzo scende a 413,35 euro, con un risparmio netto che supera i 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi: non perdere questa occasione e clicca sul link per accedere direttamente alla promo.

Xiaomi 15T

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro quattordici giorni da quando lo smartphone ti viene consegnato a casa.

Xiaomi 15T

La qualità Xiaomi racchiusa in un telefono che non ha paura di essere confrontato con dispositivi molto più costosi. La scheda tecnica dello Xiaomi 15T si basa su uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app social e i videogame. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi.

Come detto, il comparto fotografico è uno dei punti forti del dispositivo. Leica ha lavorato sia nel realizzare i sensori fotografici, sia nell’ottimizzazione software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 3x e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Un sistema fotografico avanzato che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai tante funzioni AI per la fase di post-editing.

Chiudiamo con la batteria da 5500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 67W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora.

Xiaomi 15T